Viral απόδραση στο Μίσιγκαν: Γυναίκα το έσκασε από μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού φορώντας χειροπέδες

Viral έγινε η απίθανη απόδραση γυναίκας από περιπολικό στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, παρότι βρισκόταν δεμένη με χειροπέδες.

Η γυναίκα που βρισκόταν υπό κράτηση στις ΗΠΑ κατάφερε να διαφύγει από περιπολικό της αστυνομίας, μέσα από το μισάνοιχτο παράθυρο, παρά το γεγονός ότι φορούσε χειροπέδες. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Bystander video shows a woman escaping from custody through the open window of a police cruiser in Muskegon Heights, Michigan, on Saturday.



ABC Grand Rapids affiliate WZZM reported Monday that the suspect, who allegedly had an outstanding parole violation, was still at large. pic.twitter.com/2QZRAKflAi — ABC News (@ABC) March 31, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είχε συλληφθεί το απόγευμα του Σαββάτου (28.03.2026) για παραβίαση των όρων αποφυλάκισής της, έπειτα από έλεγχο σε σταθμευμένο όχημα έξω από εγκαταλελειμμένη επιχείρηση. Αφού ταυτοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος περιπολικού με χειροπέδες, υπό επιτήρηση αστυνομικών σε κοντινή απόσταση.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, εκμεταλλεύτηκε μισάνοιχτο παράθυρο και, με προσεκτικές κινήσεις, πέρασε το σώμα της προς τα έξω, καταφέρνοντας να διαφύγει χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή.

Η εξαφάνισή της διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεσή της με απόπειρα διάρρηξης κατοικίας.

Παραμένει ασύλληπτη, με τις έρευνες σε εξέλιξη.