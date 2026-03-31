Κόσμος

Viral απόδραση στο Μίσιγκαν: Γυναίκα το έσκασε από μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού φορώντας χειροπέδες

Με προσεκτικές κινήσεις, πέρασε το σώμα της προς τα έξω, καταφέρνοντας να διαφύγει χωρίς να γίνει αντιληπτή και παραμένει ασύλληπτη
Viral έγινε η απίθανη απόδραση γυναίκας από περιπολικό στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, παρότι βρισκόταν δεμένη με χειροπέδες.

Η γυναίκα που βρισκόταν υπό κράτηση στις ΗΠΑ κατάφερε να διαφύγει από περιπολικό της αστυνομίας, μέσα από το μισάνοιχτο παράθυρο, παρά το γεγονός ότι φορούσε χειροπέδες. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είχε συλληφθεί το απόγευμα του Σαββάτου (28.03.2026) για παραβίαση των όρων αποφυλάκισής της, έπειτα από έλεγχο σε σταθμευμένο όχημα έξω από εγκαταλελειμμένη επιχείρηση. Αφού ταυτοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος περιπολικού με χειροπέδες, υπό επιτήρηση αστυνομικών σε κοντινή απόσταση.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, εκμεταλλεύτηκε μισάνοιχτο παράθυρο και, με προσεκτικές κινήσεις, πέρασε το σώμα της προς τα έξω, καταφέρνοντας να διαφύγει χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή.

Η εξαφάνισή της διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεσή της με απόπειρα διάρρηξης κατοικίας.

Παραμένει ασύλληπτη, με τις έρευνες σε εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo