Viral ατύχημα στην Μπριζ: Τουρίστρια σηκώθηκε όρθια και χτύπησε το κεφάλι της σε γέφυρα

Μια χαλαρή βόλτα με βάρκα στα γραφικά κανάλια της Μπριζ, στο Βέλγιο εξελίχθηκε σε έναν πρώτης τάξεως πονοκέφαλο για μία τουρίστρια.

Σε βίντεο, που έγινε viral στο TikTok, φαίνονται τουρίστες να απολαμβάνουν την περιήγηση στα νερά της Μπριζ στο Βέλγιο. Κάποιοι, όμως, αποφάσισαν να σηκωθούν από τις θέσεις τους. Έτσι, μια τουρίστρια χτύπησε το κεφάλι της σε μια γέφυρα, κάτω από την οποία περνούσε η βάρκα.

«Πρώτον, πώς δεν το πρόσεξες; Και δεύτερον, πώς δεν την έβαλε κανείς κάτω ή δεν της είπε να καθίσει;» σχολίασε κάποιος αναφορικά με το βίντεο.

Η Dailymail δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες για το πόσο σοβαρό ή όχι ήταν το χτύπημα της τουρίστριας.