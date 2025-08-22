Viral στρατηγική και σύμβολα MAGA: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει την εικόνα του στο διαδίκτυο

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανανεώσει ριζικά την ψηφιακή του στρατηγική. Στα επίσημα κανάλια του —και στα κανάλια του Λευκού Οίκου— κυριαρχούν συνθήματα, προσεκτικά μονταρισμένα κλιπ και αποσπάσματα, συχνά με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Στις ενημερώσεις συμμετέχουν πλέον και influencers, δείγμα πρόθεσης να παρακαμφθούν τα παραδοσιακά ΜΜΕ προς όφελος της ταχύτητας και της viral διάδοσης.

Τέλος στο θεσμικό και συγκρατημένο ύφος των προηγούμενων διοικήσεων: τα βίντεο και οι εικόνες που δημοσιεύουν ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ στο διαδίκτυο είναι φτιαγμένα ώστε να αναπαράγονται και να κοινοποιούνται αμέσως. Σε αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει τα αγαπημένα του συνθήματα, ποζάρει σε σκηνές εμπνευσμένες από την ποπ κουλτούρα –κάποιες φορές ακόμη και σε μοντάζ που τον παρουσιάζουν ως Σούπερμαν ή ως τον Πάπα– και εξαπολύει αιχμές προς τους αντιπάλους του. Η προσέγγιση αυτή, την οποία ορισμένοι αναλυτές χαρακτηρίζουν «ευφυή αλλά ανησυχητική», αντικατοπτρίζει τη σαφή πρόθεση να κερδηθεί η μάχη των εντυπώσεων στον ψηφιακό χώρο.

Τα καπέλα MAGA, σήμα-κατατεθέν

Πέρα από τα social, ο Τραμπ στηρίζεται και σε ένα αντικείμενο που έγινε εμβληματικό: το κόκκινο καπέλο Make America Great Again. Ξεκίνησε το 2016 ως απλό προεκλογικό αξεσουάρ, σήμερα όμως λειτουργεί ως σύμβολο ταυτότητας του κινήματός του. Κυκλοφορούν πολλές εκδοχές όπως «4 More Years» (4 ακόμα χρόνια), «Trump 2028» ή πιο πρόσφατα «Trump Was Right About Everything» (Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα), και έχουν φτάσει να επιδεικνύονται ακόμη και στο περιθώριο διπλωματικών συναντήσεων, όπως συνέβη στο περιθώριο της συνόδου με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

President @realDonaldTrump showing President Zelenskyy and President Macron his 4 More Years hat pic.twitter.com/c7dhAkZMuF — Margo Martin (@MargoMartin47) August 19, 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The White House (@whitehouse)

Όπως επισημαίνει άρθρο της Washington Post, αυτή η εικονογραφία θυμίζει κώδικες ισχυρής πολιτικής σημειολογίας: ένα επαναλαμβανόμενο οπτικό σήμα που συσπειρώνει τη βάση και πολώνει την κοινή γνώμη. Με μια κρίσιμη διαφορά: δεν επιβλήθηκε «από πάνω», αλλά διαδόθηκε «από κάτω», υιοθετήθηκε αυθόρμητα από τους υποστηρικτές και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως επίσημο έμβλημα.

Μεταξύ προσωπολατρίας και viral απήχησης

Συνδυάζοντας την αισθητική της διαδικτυακής viral διάδοσης με το πολιτικό branding των καπέλων, ο Τραμπ διαμορφώνει μια επικοινωνία όπου κάθε εικόνα, κάθε σλόγκαν και κάθε αντικείμενο λειτουργεί ως εργαλείο επιρροής. Η συνταγή αποδεικνύεται αποτελεσματική για την κινητοποίηση της βάσης, αλλά θολώνει τα όρια της θεσμικής προεδρικής επικοινωνίας, φέρνοντάς την πιο κοντά στη λογική του μαζικού μάρκετινγκ.