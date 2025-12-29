Viral βίντεο με ρομπότ να κλωτσάει άντρα στα γεννητικά όργανα – Άγριο τρολάρισμα στα social media

Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να δέχεται ένα εξαιρετικά οδυνηρό χτύπημα στα γεννητικά όργανα και μάλιστα, όχι από άλλον άνθρωπο, αλλά από ένα ρομπότ. Το βίντεο αναρτήθηκε αρχικά στην κινεζική πλατφόρμα BiliBili και σύντομα άρχισε να αναπαράγεται σε άλλα social media.

Στο βίντεο φαίνεται, ένας άνδρας να φοράει στολή motion capture, ένα ειδικό κοστούμι εξοπλισμένο με αισθητήρες που καταγράφουν με ακρίβεια τις κινήσεις του σώματος και τις μετατρέπουν σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά μεταδίδονται άμεσα σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ Unitree G1, το οποίο μιμείται πιστά κάθε του κίνηση.

Όταν ο άνδρας δίνει μία κλωτσιά ψηλά, το ρομπότ αντιδρά ακαριαία, επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση – με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει απευθείας αλλά στα γεννητικά όργανα.

Η συνέχεια είναι κάπως αστεία καθώς ο άνδρας σκύβει από τον πόνο και το ρομπότ, υπάκουο στον προγραμματισμό του, σκύβει κι αυτό, μιμούμενο απόλυτα την αντίδρασή του!

Οι χρήστες των social media έδωσαν… ρεσιτάλ. Κάποιος έγραψε ότι «το να σε χτυπάει το ρομπότ είναι ατυχία, αλλά το να σε μιμείται ενώ πονάς είναι σχεδόν σατανικό».