Κόσμος

Viral βίντεο με ρομπότ να κλωτσάει άντρα στα γεννητικά όργανα – Άγριο τρολάρισμα στα social media

Το ρομπότ μιμείται το χτύπημα αλλά και τον πόνο...
Ρομπότ κλωτσάει άντρα στα γεννητικά όργανα
Ρομπότ κλωτσάει άντρα στα γεννητικά όργανα

Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να δέχεται ένα εξαιρετικά οδυνηρό χτύπημα στα γεννητικά όργανα και μάλιστα, όχι από άλλον άνθρωπο, αλλά από ένα ρομπότ. Το βίντεο αναρτήθηκε αρχικά στην κινεζική πλατφόρμα BiliBili και σύντομα άρχισε να αναπαράγεται σε άλλα social media.

Στο βίντεο φαίνεται, ένας άνδρας να φοράει στολή motion capture, ένα ειδικό κοστούμι εξοπλισμένο με αισθητήρες που καταγράφουν με ακρίβεια τις κινήσεις του σώματος και τις μετατρέπουν σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά μεταδίδονται άμεσα σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ Unitree G1, το οποίο μιμείται πιστά κάθε του κίνηση.

Όταν ο άνδρας δίνει μία κλωτσιά ψηλά, το ρομπότ αντιδρά ακαριαία, επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση – με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει απευθείας αλλά στα γεννητικά όργανα.

Η συνέχεια είναι κάπως αστεία καθώς ο άνδρας σκύβει από τον πόνο και το ρομπότ, υπάκουο στον προγραμματισμό του, σκύβει κι αυτό, μιμούμενο απόλυτα την αντίδρασή του!

Οι χρήστες των social media έδωσαν… ρεσιτάλ. Κάποιος έγραψε ότι «το να σε χτυπάει το ρομπότ είναι ατυχία, αλλά το να σε μιμείται ενώ πονάς είναι σχεδόν σατανικό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
352
159
132
122
116
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρικτός θάνατος για αθλήτρια του τριάθλου στην Καλιφόρνια: Την κατασπάραξε καρχαρίας ενώ κολυμπούσε με τον σύζυγό της
Αρχικά οι Αρχές την είχαν κηρύξει αγνοούμενη, καθώς η σορός της δεν είχε εντοπιστεί - Βρέθηκαν υπολείμματα της 55χρονης στην ακτή κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε τη φονική επίθεση
Η αθλήτρια του τριάθλου Έρικα Φοξ
Newsit logo
Newsit logo