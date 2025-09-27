Κόσμος

Βιρτζίνια: Κάμερα κατέγραψε καραμπόλα δέκα οχημάτων με έναν νεκρό – Αυτοκίνητα και φορτηγά γίνονται άμορφη μάζα σιδερικών

Η αστυνομία ανέφερε ότι στην καραμπόλα ενεπλάκησαν έξι φορτηγά, τρία επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο
Η καραμπόλα στην Βιρτζίνια
Η καραμπόλα στην Βιρτζίνια

Ένα σοκαριστικό βίντεο από καραμπόλα δέκα οχημάτων κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε αυτοκινητόδρομο της Βιρτζίνια. Το τρομακτικό τροχαίο έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (25.9.2025) και είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας της Βιρτζίνια (VSP), η καραμπόλα συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Η αστυνομία της πολιτείας ανέφερε ότι στην καραμπόλα ενεπλάκησαν έξι φορτηγά, τρία επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο. 

Σημειώνεται πως η κυκλοφορία είχε επιβραδυνθεί λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων μπροστά, όταν τα αυτοκίνητα άρχισαν να συγκρούονται το ένα μετά το άλλο, προκαλώντας μια τεράστια καραμπόλα που κατέληξε να κλείσει όλο τον δρόμο.

Το θύμα, που αναγνωρίστηκε ως ο Abdiqadir Ahmed Nur, 36 ετών, από το Shakopee της Μινεσότα, οδηγούσε το τελευταίο αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στην τεράστια καραμπόλα και παρά το γεγονός ότι φορούσε ζώνη ασφαλείας σκοτώθηκε ακαριαία.

Αρκετοί τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ η κυκλοφορία έκλεισε για περίπου 8 ώρες μέχρι οι Αρχές να καταφέρουν να απομακρύνουν τα αυτοκίνητα. 

