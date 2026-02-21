Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Η γυναίκα που έβαλε χειροπέδες στον Άντριου

«Για όλους τους επιζώντες εκεί έξω, η Βιρτζίνια το έκανε για εσάς», ανέφερε η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιουφρέ στο άκουσμα της είδησης της σύλληψης του πρώην πρίγκιπα Άντριου, στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν, προσθέτοντας αιχμηρά πως «δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας».
Η σύλληψη και η κράτηση για 11 ώρες ενός κορυφαίου μέλους της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας – του όγδοου στη σειρά διαδοχής – αποτελεί από μόνο του ένα πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ιστορία. Η Daily Mail περιέγραψε την «πτώση» του Άντριου με έναν μονολεκτικό τίτλο: «Fall». Η σύνδεσή του με το σκάνδαλο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν έμελλε να αλλάξει οριστικά τη δημόσια εικόνα του, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη κρίση στη ζωή και την πορεία του μέσα στη βασιλική οικογένεια.
Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου έγινε, την περασμένη Πέμπτη (19.02.2026) 66 ετών, αλλά ούτε εκείνος γιόρτασε, ούτε η βασιλική οικογένεια, η οποία πλέον καλείται να διαχειριστεί το πολιτικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό κόστος μιας πρωτοφανούς κρίσης.
Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία με την υποψία της «παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος». Φέρεται να διαβίβασε στον Τζέφρι Επστάιν απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα σχετικά με επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες κατά την περίοδο 2001–2011, όταν υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.
Σημειώνεται ότι η σύλληψη αυτή δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες καταγγελίες της Τζιουφρέ, η οποία είχε ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Άντριου σε πολλές περιπτώσεις στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει μία σε βάθος έρευνα για τον Άντριου.
Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ ήταν η γυναίκα που αποκάλυψε ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου – και αδελφός του βασιλιά Καρόλου – την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικη και έγινε μία από τις πρώτες φωνές που μίλησαν ανοιχτά για το σοκαριστικό κύκλωμα του Τζέφρι Επστάιν και της συντρόφου του, Γκισλέιν Μάξγουελ. Ο ίδιος αρνιόταν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Το 2022 κατέβαλε περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια για εξωδικαστικό συμβιβασμό σε αγωγή που είχε κατατεθεί εναντίον του στη Νέα Υόρκη, επιμένοντας ότι η συμφωνία δεν συνιστά παραδοχή ενοχής.
Η Αμερικανίδα μητέρα τριών παιδιών έγινε το πρόσωπο και η φωνή για τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης πληρώνοντας το τίμημα. Αυτοκτόνησε στα 41 της χρόνια.