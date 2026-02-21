Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Η γυναίκα που έβαλε χειροπέδες στον Άντριου

Έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της, κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» (Κανενός κορίτσι: Απομνημονεύματα επιβίωσης από την κακοποίηση και η μάχη για τη δικαιοσύνη).

Μέσα σε 367 σελίδες περιγράφεται η ζωή μιας γυναίκας που πίστεψε ότι θα πέθαινε σκλάβα του σεξ, ξέφυγε, ξεσκέπασε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, έγινε μητέρα, υπέφερε με έναν κακοποιητικό σύζυγο και τελικά, λύγισε στα 41 της και αυτοκτόνησε.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι χωρίς το θάρρος της και τη φωνή της, ίσως τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε βγει στο φως. Δικαίως θα μείνει στην ιστορία ως η γυναίκα που έβαλε χειροπέδες στον Άντριου.

Η παιδική ηλικία, το δίκτυο Επστάιν και η κακοποίηση

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ γεννήθηκε ως Βιρτζίνια Ρόμπερτς στις 9 Αυγούστου 1983 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Μεγαλωμένη σε περιβάλλον γεμάτο αστάθεια και κακοποίηση, γνώρισε από νωρίς την ανισορροπία της ζωής και την αδικία. Η σεξουαλική κακοποίηση από ανθρώπους κοντά στην οικογένειά της άφησε βαθιά σημάδια, αλλά δεν κατόρθωσε να σβήσει την επιμονή της για δικαιοσύνη.

Η έφηβη Τζιουφρέ εργάστηκε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, όπου γνώρισε τη Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφο του Επστάιν και αργότερα υπάλληλό του, η οποία σύντομα την έφερε στον κύκλο του παιδόφιλου. Αυτό το βήμα θα άλλαζε οριστικά τη ζωή της.

Η Τζιουφρέ είπε ότι η Μάξγουελ της προσέφερε μια συνέντευξη για την ευκαιρία να εκπαιδευτεί ως θεραπεύτρια μασάζ.

«Έτρεξα στον μπαμπά μου, ο οποίος δουλεύει στα γήπεδα τένις στο Μαρ-α-Λάγκο και ήξερε ότι προσπαθούσα να φτιάξω τη ζωή μου εκείνη την εποχή, γι’ αυτό και μου βρήκε τη δουλειά εκεί», είπε σε συνέντευξή της στο BBC το 2020.

«Φαινόταν να είναι καλοί άνθρωποι, οπότε τους εμπιστεύτηκα, και τους είπα ότι είχα περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή μου μέχρι τότε - είχα φύγει από το σπίτι, είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά, είχα κακοποιηθεί σωματικά… Ήμουν ένα μωρό κολλημένο σε έναν κόσμο όπου οι ενήλικες μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν, και ήμουν χαμένη. Αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσα να τους είχα πει γιατί τώρα ήξεραν πόσο ευάλωτη ήμουν».

Το ζευγάρι την έκανε σεξουαλική υπηρέτρια, πιέζοντάς την να ικανοποιεί όχι μόνο τον Επστάιν αλλά και τους φίλους και συνεργάτες του, ισχυρίστηκε η Τζουφρέ.

Είπε ότι την μετέφεραν σε όλο τον κόσμο για να έχει σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου, όταν ήταν 17 και 18 ετών.

«Στο αυτοκίνητο, η Γκισλέιν μου λέει ότι πρέπει να κάνω για τον Άντριου ό,τι κάνω για τον Τζέφρι και αυτό με έκανε να νιώθω άρρωστη», είπε στο BBC.

«Δεν το περίμενα αυτό από τη βασιλική οικογένεια. Ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω τον [πρίγκιπα Άντριου] ευχαριστημένο γιατί αυτό περίμεναν από μένα ο Τζέφρι και η Γκισλέιν». Οι άνδρες το αρνήθηκαν.

Ωστόσο, πολλά μέρη της ιστορίας της υποστηρίχθηκαν από έγγραφα, μαρτυρίες και φωτογραφίες - συμπεριλαμβανομένης μιας με αυτήν και τον Άντριου, με το χέρι του γύρω της.

Στα απομνημονεύματά της, η Τζιουφρέ λέει ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον πρίγκιπα Άντριου σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις.

Η τρίτη φορά, λέει, ήταν στο νησί του Επστάιν στο πλαίσιο αυτού που αποκάλεσε «όργιο».

«Ο Επστάιν, ο Άντι και περίπου οκτώ άλλα νεαρά κορίτσια και εγώ είχαμε σεξουαλικές επαφές μαζί», λέει.