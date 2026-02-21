Κόσμος

Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Η γυναίκα που έβαλε χειροπέδες στον Άντριου

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ

«Για όλους τους επιζώντες εκεί έξω, η Βιρτζίνια το έκανε για εσάς», ανέφερε η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιουφρέ στο άκουσμα της είδησης της σύλληψης του πρώην πρίγκιπα Άντριου, στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν, προσθέτοντας αιχμηρά πως «δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας».

Η σύλληψη και η κράτηση για 11 ώρες ενός κορυφαίου μέλους της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας – του όγδοου στη σειρά διαδοχής – αποτελεί από μόνο του ένα πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ιστορία. Η Daily Mail περιέγραψε την «πτώση» του Άντριου με έναν μονολεκτικό τίτλο: «Fall». Η σύνδεσή του με το σκάνδαλο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν έμελλε να αλλάξει οριστικά τη δημόσια εικόνα του, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη κρίση στη ζωή και την πορεία του μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου έγινε, την περασμένη Πέμπτη (19.02.2026) 66 ετών, αλλά ούτε εκείνος γιόρτασε, ούτε η βασιλική οικογένεια, η οποία πλέον καλείται να διαχειριστεί το πολιτικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό κόστος μιας πρωτοφανούς κρίσης.

Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία με την υποψία της «παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος». Φέρεται να διαβίβασε στον Τζέφρι Επστάιν απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα σχετικά με επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες κατά την περίοδο 2001–2011, όταν υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι η σύλληψη αυτή δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες καταγγελίες της Τζιουφρέ, η οποία είχε ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Άντριου σε πολλές περιπτώσεις στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει μία σε βάθος έρευνα για τον Άντριου.

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ ήταν η γυναίκα που αποκάλυψε ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου – και αδελφός του βασιλιά Καρόλου – την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικη και έγινε μία από τις πρώτες φωνές που μίλησαν ανοιχτά για το σοκαριστικό κύκλωμα του Τζέφρι Επστάιν και της συντρόφου του, Γκισλέιν Μάξγουελ. Ο ίδιος αρνιόταν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Το 2022 κατέβαλε περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια για εξωδικαστικό συμβιβασμό σε αγωγή που είχε κατατεθεί εναντίον του στη Νέα Υόρκη, επιμένοντας ότι η συμφωνία δεν συνιστά παραδοχή ενοχής.

Η Αμερικανίδα μητέρα τριών παιδιών έγινε το πρόσωπο και η φωνή για τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης πληρώνοντας το τίμημα. Αυτοκτόνησε στα 41 της χρόνια.

Η Βιρτζίνια Τζούφρι
Η Βιρτζίνια Τζούφρι – Είχε κατηγορήσει τον Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου για βιασμό / REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της, κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» (Κανενός κορίτσι: Απομνημονεύματα επιβίωσης από την κακοποίηση και η μάχη για τη δικαιοσύνη).

Μέσα σε 367 σελίδες περιγράφεται η ζωή μιας γυναίκας που πίστεψε ότι θα πέθαινε σκλάβα του σεξ, ξέφυγε, ξεσκέπασε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, έγινε μητέρα, υπέφερε με έναν κακοποιητικό σύζυγο και τελικά, λύγισε στα 41 της και αυτοκτόνησε.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι χωρίς το θάρρος της και τη φωνή της, ίσως τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε βγει στο φως. Δικαίως θα μείνει στην ιστορία ως η γυναίκα που έβαλε χειροπέδες στον Άντριου.

Η παιδική ηλικία, το δίκτυο Επστάιν και η κακοποίηση

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ γεννήθηκε ως Βιρτζίνια Ρόμπερτς στις 9 Αυγούστου 1983 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Μεγαλωμένη σε περιβάλλον γεμάτο αστάθεια και κακοποίηση, γνώρισε από νωρίς την ανισορροπία της ζωής και την αδικία. Η σεξουαλική κακοποίηση από ανθρώπους κοντά στην οικογένειά της άφησε βαθιά σημάδια, αλλά δεν κατόρθωσε να σβήσει την επιμονή της για δικαιοσύνη.

Η έφηβη Τζιουφρέ εργάστηκε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, όπου γνώρισε τη Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφο του Επστάιν και αργότερα υπάλληλό του, η οποία σύντομα την έφερε στον κύκλο του παιδόφιλου. Αυτό το βήμα θα άλλαζε οριστικά τη ζωή της.

Η Τζιουφρέ είπε ότι η Μάξγουελ της προσέφερε μια συνέντευξη για την ευκαιρία να εκπαιδευτεί ως θεραπεύτρια μασάζ.

«Έτρεξα στον μπαμπά μου, ο οποίος δουλεύει στα γήπεδα τένις στο Μαρ-α-Λάγκο και ήξερε ότι προσπαθούσα να φτιάξω τη ζωή μου εκείνη την εποχή, γι’ αυτό και μου βρήκε τη δουλειά εκεί», είπε σε συνέντευξή της στο BBC το 2020.

«Φαινόταν να είναι καλοί άνθρωποι, οπότε τους εμπιστεύτηκα, και τους είπα ότι είχα περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή μου μέχρι τότε - είχα φύγει από το σπίτι, είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά, είχα κακοποιηθεί σωματικά… Ήμουν ένα μωρό κολλημένο σε έναν κόσμο όπου οι ενήλικες μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν, και ήμουν χαμένη. Αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσα να τους είχα πει γιατί τώρα ήξεραν πόσο ευάλωτη ήμουν».

Το ζευγάρι την έκανε σεξουαλική υπηρέτρια, πιέζοντάς την να ικανοποιεί όχι μόνο τον Επστάιν αλλά και τους φίλους και συνεργάτες του, ισχυρίστηκε η Τζουφρέ.

Είπε ότι την μετέφεραν σε όλο τον κόσμο για να έχει σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου, όταν ήταν 17 και 18 ετών.

«Στο αυτοκίνητο, η Γκισλέιν μου λέει ότι πρέπει να κάνω για τον Άντριου ό,τι κάνω για τον Τζέφρι και αυτό με έκανε να νιώθω άρρωστη», είπε στο BBC.

«Δεν το περίμενα αυτό από τη βασιλική οικογένεια. Ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω τον [πρίγκιπα Άντριου] ευχαριστημένο γιατί αυτό περίμεναν από μένα ο Τζέφρι και η Γκισλέιν». Οι άνδρες το αρνήθηκαν.

Ωστόσο, πολλά μέρη της ιστορίας της υποστηρίχθηκαν από έγγραφα, μαρτυρίες και φωτογραφίες - συμπεριλαμβανομένης μιας με αυτήν και τον Άντριου, με το χέρι του γύρω της.

Στα απομνημονεύματά της, η Τζιουφρέ λέει ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον πρίγκιπα Άντριου σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις.

Η τρίτη φορά, λέει, ήταν στο νησί του Επστάιν στο πλαίσιο αυτού που αποκάλεσε «όργιο».

«Ο Επστάιν, ο Άντι και περίπου οκτώ άλλα νεαρά κορίτσια και εγώ είχαμε σεξουαλικές επαφές μαζί», λέει.

Γκισλέιν Μάξγουελ, Άντριου Μάουντμπαντεν Γουίνδσορ
Γκισλέιν Μάξγουελ, Άντριου Μάουντμπαντεν Γουίνδσορ / Φωτογραφία U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

«Τα άλλα κορίτσια φαινόταν να είναι κάτω των 18 ετών και δεν μιλούσαν καλά αγγλικά. Ο Επστάιν γέλασε με το πώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν πραγματικά, λέγοντας ότι είναι τα πιο εύκολα κορίτσια με τα οποία μπορείς να τα πηγαίνεις καλά».

Αργότερα θυμάται να δει τη φωτογραφία του Επστάιν να περπατάει στο κεντρικό πάρκο της Νέας Υόρκης με τον Άντριου, η οποία δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες σε όλο τον κόσμο το 2011. «Φυσικά και αηδίασα που είδα δύο από τους κακοποιητές μου μαζί, έξω για μια βόλτα», γράφει.

Και προσθέτει: «Αλλά κυρίως με εξέπληξε το γεγονός ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας θα ήταν αρκετά ανόητο ώστε να εμφανιστεί δημόσια με τον Επστάιν».

Ο Άντριου, αρνείται τα πάντα και το 2019, δήλωσε στο BBC Newsnight ότι δεν θυμάται να έχει την είχε συναντήσει «καθόλου» και ότι «δεν είχαν ποτέ κανενός είδους σεξουαλική επαφή».

Η δημόσια τοποθέτησή της κατά ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας έβαλε την Τζουφρέ στο στόχαστρο. Ωστόσο εκείνη δεν φοβήθηκε, κοίταξε κατάματα τις κάμερες του BBC, ζητώντας από το βρετανικό κοινό να «σταθεί δίπλα της».

«Αυτή δεν είναι μια πικρή σεξουαλική ιστορία. Αυτή είναι μια ιστορία εμπορίας ανθρώπων», είπε και συνέχισε: «Αυτή είναι μια ιστορία κακοποίησης και αυτή είναι μια ιστορία της βασιλικής σας οικογένειας».

Απόδραση και οικογένεια

Στα 19 της, ο Επστάιν την έστειλε στην Ταϊλάνδη για θεραπεία μασάζ, όπου γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο και δημιούργησαν μαζί οικογένεια. Τα τρία παιδιά της έγιναν για εκείνη φάρος χαράς και ειρήνης, παρά το βάρος των τραυμάτων που κουβαλούσε.

Η μητρότητα έδωσε νόημα στη ζωή της, αλλά η αίσθηση δικαίου και η ανάγκη να μιλήσει δεν έσβησαν ποτέ.

Το 2007, η Τζιουφρέ ενημερώθηκε ότι ο Επστάιν βρισκόταν υπό έρευνα από το FBI. Παρά τις προσπάθειες της Μάξγουελ να την αποθαρρύνει, εκείνη επέλεξε να συνεργαστεί με τις αρχές. Η μαρτυρία της οδήγησε τελικά στην καταδίκη του Επστάιν το 2008 και, πολλά χρόνια αργότερα, στη φυλάκιση της Μάξγουελ για 20 χρόνια.

Η Τζιουφρέ δεν σταμάτησε εκεί. Ίδρυσε την οργάνωση Speak Out, Act, Reclaim (SOAR), για την υποστήριξη επιζώντων κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων. Η δράση της έγινε παγκόσμιο παράδειγμα θάρρους.

«Ως μητέρα, ως σύζυγος, ως κόρη, νιώθω ότι είναι ευθύνη μου», είπε σε μια συνέντευξή της το 2020.

«Ξέρω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, και δεν μπορώ να φανταστώ τα παιδιά μου να περνούν ό,τι πέρασα εγώ. Νιώθω ότι είναι ευθύνη όλων μας στον κόσμο να μην αφήσουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε μια εποχή όπου η εμπορία ανθρώπων είναι η πιο κερδοφόρα βιομηχανία στον κόσμο. Τα χρήματα δεν θα έπρεπε να σου δίνουν τη δύναμη να αποφεύγεις την τιμωρία όταν καταστρέφεις ανθρώπους».

Τα λόγια της έφτασαν σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό το 2020 μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του Netflix, Jeffrey Epstein: Filthy Rich.

Η Τζιουφρέ συνέχισε να μιλάει και μετά το θάνατο του Επστάιν το 2019 μέσα στο κελί του, δημόσια, ανοιχτά, με απαίτηση να ακουστεί.

«Τα τέρατα είναι ακόμα εκεί έξω», είπε στο Netflix. «Πήρατε την ελευθερία μας… τώρα θα πάρουμε τη δική σας».

«Μόλις τέσσερις μέρες ζωής»

Λίγες μέρες πριν βάλει τέλος στη ζωή της η Βιρτζίνια Τζιουφρέ είχε απασχολήσει με μια ανάρτηση της στο Instagram. Σε αυτή έγραφε ότι οι γιατροί της έδιναν «μόλις τέσσερις μέρες ζωής» μετά από σοβαρό τροχαίο.

Στη φωτογραφία της ανάρτησης η Τζιουφρέ ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου με ορατούς μώλωπες και τραύματα στο πρόσωπό της. Στη λεζάντα της ανάρτησης η Τζουφρέ είπε ότι υπέστη νεφρική ανεπάρκεια.

«Είμαι έτοιμη να πεθάνω, απλά όχι μέχρι να δω τα μωρά μου για τελευταία φορά».

Μετά από λίγα 24ωρα, η Τζιουφρέ ανακάλεσε και απολογήθηκε. «Ήταν λάθος» έγραψε για την ανάρτηση της με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2025.

Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, αυτοκτόνησε...

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
181
172
147
130
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση: Υπέγραψε νέους δασμούς 10% σε όλες τις χώρες – «Είναι μεγάλη μου τιμή»
Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς έως και 15% για διάστημα 150 ημερών
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo