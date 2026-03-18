Βηρυτός: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει πολυκατοικία και την ισοπεδώνει – Διασώστες ψάχνουν νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμμια

Ο Λίβανος είναι αδιαμφισβήτητα η χώρα στη Μέση Ανατολή που έχει δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις και παράπλευρες απώλειες σε αυτές τις 19 μέρες του πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Η τελευταία επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση ενός κτηρίου στη Βηρυτό με τις ομάδες διάσωσης να ψάχνουν μέσα στα συντρίμμια για επιζώντες.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία, το χτύπημα του Ισραήλ έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική κατάρρευση κτηρίου αλλά και σημαντικές ζημιές σε παρακείμενες κατασκευές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο τελικός απολογισμός.

«Ο εχθρός στοχοποίησε το κτήριο που είχε απειλήσει στην Μπασούρα», στο κέντρο της Βηρυτού, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Πλάνα της τηλεοπτικής υπηρεσίας του AFP εικονίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται από τον τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC και του Al Jazeera, προηγήθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για συγκεκριμένα σημεία της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ενώ οι εκρήξεις έγιναν αισθητές σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας μεγάλο πανικό στους κατοίκους.

Νωρίτερα, με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της συνοικίας Μπασούρα», τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτήριο που «συνδέεται» με τη Χεζμπολάχ.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές ερευνούν την έκταση των καταστροφών και τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 912 ατόμων στο Λίβανο και τον τραυματισμό 2.221 ακόμη από τις 2 Μαρτίου.