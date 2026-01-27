Βιβλιοθηκάριος στη Δυτική Βιρτζίνια καλούσε για «στρατολόγηση» δολοφόνων του Τραμπ μέσω TikTok

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μία 39χρονη βιβλιοθηκάριος, η οποία καλούσε μέσω βίντεο στο TikTok τον λαό των ΗΠΑ να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη σύλληψή της προχώρησε η Αστυνομία στη Δυτική Βιρτζίνια.

Η υπάλληλος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Κομητείας Τζάκσον, Μόργκαν Μόροου δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, που σύμφωνα με την New York Post, θεωρήθηκε ως προτροπή για δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ και η Μόροου κατηγορήθηκε τη Δευτέρα (26.01.2026) για απειλή τρομοκρατικής ενέργειας.

Meet Morgan L. Morrow, a librarian at Jackson County Public Library in West Virginia. She appears to call for someone to ass*ssinate Trump while other commenters call to also kiII Stephen Miller, Larry Ellison, and Peter Thiel.



Our tax dollars pay her salary.



You can contact… pic.twitter.com/BrIZG9TlWA — Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 25, 2026

Τη συνέλαβαν στο σπίτι της, ενώ φέρεται να παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι το βίντεο στο TikTok «αποτελούσε απειλή προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Η Μόροου ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να πραγματοποιήσει προσωπικά την απειλή.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι τέτοιες δηλώσεις «έχουν ως σκοπό να ενθαρρύνουν, να εμπνεύσουν ή να παρασύρουν άλλους να πραγματοποιήσουν την απειλούμενη πράξη, ανεξάρτητα από το αν ο ομιλητής έχει δημόσια την πρόθεση να το κάνει προσωπικά».