Κόσμος

Βιβλιοθηκάριος στη Δυτική Βιρτζίνια καλούσε για «στρατολόγηση» δολοφόνων του Τραμπ μέσω TikTok

Η Μόροου ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να πραγματοποιήσει προσωπικά την απειλή
Μόργκαν Μόροου
Μόργκαν Μόροου

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μία 39χρονη βιβλιοθηκάριος, η οποία καλούσε μέσω βίντεο στο TikTok τον λαό των ΗΠΑ να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη σύλληψή της προχώρησε η Αστυνομία στη Δυτική Βιρτζίνια.

Η υπάλληλος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Κομητείας Τζάκσον, Μόργκαν Μόροου δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, που σύμφωνα με την New York Post, θεωρήθηκε ως προτροπή για δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ και η Μόροου κατηγορήθηκε τη Δευτέρα (26.01.2026) για απειλή τρομοκρατικής ενέργειας.

Τη συνέλαβαν στο σπίτι της, ενώ φέρεται να παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι το βίντεο στο TikTok «αποτελούσε απειλή προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ». 

Η Μόροου ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να πραγματοποιήσει προσωπικά την απειλή.

Η Μόργκαν Μόροου
Η Μόργκαν Μόροου

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι τέτοιες δηλώσεις «έχουν ως σκοπό να ενθαρρύνουν, να εμπνεύσουν ή να παρασύρουν άλλους να πραγματοποιήσουν την απειλούμενη πράξη, ανεξάρτητα από το αν ο ομιλητής έχει δημόσια την πρόθεση να το κάνει προσωπικά».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
115
64
57
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο βασικός ρόλος της μόνιμης παρουσίας της CIA στη Βενεζουέλα: Επαναλειτουργία της πρεσβείας τους στο Καράκας θέλουν οι ΗΠΑ
Σύμφωνα με το CNN, η CIA έχει συμβάλει στην ανατροπή του Μαδούρο και είναι έτοιμη να βοηθήσει ενεργά στη διαχείριση των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με τη νέα ηγεσία της Βενεζουέλας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δίνει συνέντευξη Τύπου μετά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα, στο Παλμ Μπιτς.
Συναγερμός για την ανθρωπότητα: Το Ρολόι της Αποκάλυψης πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ
Οι επιστήμονες του Bulletin of Atomic Scientists μετακίνησαν τους δείκτες του Ρολογιού της Αποκάλυψης 4 δευτερόλεπτα μπροστά, φτάνοντας στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα - Η μικρότερη απόσταση από τα μεσάνυχτα στα 79 χρόνια ιστορίας του ρολογιού
Το Ρολόι της Αποκάλυψης
Newsit logo
Newsit logo