Βλαντιμίρ Πούτιν: «Επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη η επίσκεψη στην Αλάσκα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε σήμερα (16/08/2025) απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, πως η επίσκεψή του στην Αλάσκα και η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν «επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Επίσης τόνισε ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πούτιν είχε προηγουμένως μιλήσει για την ανάγκη εξάλειψης των «βασικών αιτίων» της σύγκρουσης.

Αυτή η φράση ουσιαστικά σημαίνει ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να χαλαρώσει τις κόκκινες γραμμές της.