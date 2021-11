Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν έκρυψε σήμερα την έντονη ενόχλησή του για την έντονη δραστηριότητα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Αφορμή όχι μόνον η παρουσία πλοίου του Αμερικανικού 6ου Στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και η βεβαιότητά του πως οι Δυτικές Δυνάμεις μέσω της αντιπυραυλικής τους άμυνας, θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν την «ισορροπία του τρόμου» των πυρηνικών δυνάμεων.

Υπό αυτό το πρίσμα ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία θα αντιδράσει στις προσπάθειες άλλων χωρών να ανατρέψουν τη «στρατηγική ισορροπία», αναφερόμενος στο παγκόσμιο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους.

Η Ρωσία ανησυχεί ότι μια αποτελεσματική αντιπυραυλική άμυνα θα επιτρέψει στους δυτικούς αντιπάλους της να εγκαταλείψουν το δόγμα της αμοιβαίας εγγυημένης άμυνας που επί δεκαετίες εμπόδιζε τις πυρηνικές υπερδυνάμεις να επιτεθούν η μία στην άλλη.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ορισμένοι από τους ξένους ομολόγους μας δεν θα σταματήσουν να προσπαθούν να ανατρέψουν αυτή την ισορροπία», μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης στοιχείων της παγκόσμιας αντιπυραυλικής άμυνας σε κοντινή απόσταση από τα σύνορά μας, δήλωσε ο Πούτιν κατά την διάρκεια συναντήσεων που είχε με τη στρατιωτική ηγεσία και τους επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίες παραδοσιακά πραγματοποιούνται στο Σότσι.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτές τις απειλές για την ασφάλεια της Ρωσίας και θα αντιδράσουμε κατάλληλα σε αυτές», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος, αναφερόμενος στην παρουσία αμερικανικού πολεμικού πλοίου του 6ου στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, είπε ότι η συμμετοχή του πλοίου διοίκησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού Mount Whitney σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα αποτελεί μέρος μιας τάσης για μεγαλύτερη δυτική στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στα σύνορα της Ρωσίας.

«Μπορούμε να το δούμε με τα κιάλια ή μέσα από το στόχαστρο των αμυντικών μας συστημάτων», είπε.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι το σύστημα αεροδιαστημικής άμυνας πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. «Αυτό απαιτεί και η γενική πολιτική κατάσταση και μεταξύ άλλων η αυξανόμενη δραστηριότητα της αεροπορίας του ΝΑΤΟ κοντά στη Ρωσία, η εμφάνιση στην περιοχή της Βαλτικής και Μαύρης Θάλασσας πλοίων της συμμαχίας με κατευθυνόμενους πυραύλους».

Ο 6ος στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανακοίνωσε μέσω Twitter σήμερα ότι το πλοίο διοίκησης Mount Whitney, η ναυαρχίδα του, κατευθύνεται στη Μαύρη Θάλασσα για κοινές επιχειρήσεις με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe