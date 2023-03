Η Ρωσία συμφώνησε με τη Λευκορωσία και θα αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στο έδαφος της γειτονικής της χώρας, μεταδίδει το Reuters, που επικαλείται πληροφορίες του ρωσικού πρακτορείου Tass.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tass της Ρωσίας, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Λευκορωσία για τα πυρηνικά όπλα και, μάλιστα, τόνισε ότι «μια τέτοια κίνηση δεν θα παραβίαζε τις διεθνείς συμφωνίες που απαγορεύουν τη διάδοση των πυρηνικών όπλων».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είχαν τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφος ευρωπαίων συμμάχων, για να δικαιολογήσει τη συμφωνία του με τη Λευκορωσία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Αλεξάντρ Λουκασένκο έχει εγείρει εδώ και καιρό το ζήτημα της τοποθέτησης τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία, η οποία συνορεύει με την Πολωνία, που αποτελεί και ΝΑΤΟϊκό έδαφος.

«Συμφωνήσαμε με τον Λουκασένκο ότι θα τοποθετούσαμε τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία χωρίς να παραβιάσουμε το καθεστώς των συμφωνιών», δήλωσε ο Πούτιν σύμφωνα με το Tass.

