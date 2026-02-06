Βloomberg: Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, στη λίστα και η Ελλάδα

Στο φως μεγάλη υπόθεση κυβερνοκατασκοπείας όπου χάκερς χτύπησαν ευαίσθητους στόχους σε 37 χώρες ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, αποκάλυψε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Palo Alto Networks, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, μια ομάδα χάκερς από την Ασία, έχει καταφέρει μέσα σε έναν χρόνο να διεισδύσει σε υπολογιστικά συστήματα κυβερνήσεων και οργανισμών κρίσιμων υποδομών σε πάνω από 37 χώρες – ανάμεσά τους Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, Ελλάδα, Κύπρος – προκαλώντας ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η Palo Alto Networks, μια από τις κορυφαίες εταιρείες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αποκάλυψε την ύπαρξη αυτής της απειλής, αν και δεν έχει αποδώσει την δραστηριότητα των χάκερς σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν προς την κατεύθυνση της Κίνας.

Η εταιρεία, με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, απέφυγε να κατονομάσει τη χώρα προέλευσης των χάκερς.

Οι χάκερς έχουν εισβάλει σε δίκτυα 70 οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων πέντε εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και ελέγχου των συνόρων, σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας. Επίσης, έχουν παραβιάσει τρία υπουργεία Οικονομικών, το κοινοβούλιο μιας χώρας και έναν ανώτερο εκλεγμένο αξιωματούχο μίας άλλης, αναφέρει η έκθεση.

Η επιχείρηση κατασκοπείας χαρακτηρίζεται εξαιρετικά εκτεταμένη και επέτρεψε στους χάκερς να συγκεντρώσουν ευαίσθητες πληροφορίες, σε φανερή συντονισμένη κίνηση με γεωπολιτικά γεγονότα, όπως διπλωματικές αποστολές, εμπορικές διαπραγματεύσεις, πολιτική αναταραχή και στρατιωτικές επιχειρήσεις.

An Asian cyber-espionage group has spent the past year breaking into computer systems belonging to governments and critical infrastructure organizations in more than 37 countries, according to Palo Alto Networks https://t.co/oBO4uZMqLq — Bloomberg (@business) February 5, 2026

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι χάκερς παρακολουθούσαν emails, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και επικοινωνίες για στρατιωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Οι χάκερς έκλεψαν επίσης πληροφορίες για διπλωματικά ζητήματα, παραμένοντας αόρατοι σε ορισμένα συστήματα για μήνες.

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Υποδομών των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την επιχείρηση και συνεργάζεται με τους εταίρους της για να αποτρέψει τους χάκερς από την εκμετάλλευση οποιωνδήποτε από τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην έκθεση, ανέφερε ο Nick Andersen, αναπληρωτής διευθυντής για την κυβερνοασφάλεια της CISA.

«Χρησιμοποιούν εξαιρετικά στοχευμένα και προσαρμοσμένα ψεύτικα emails, καθώς και γνωστά αλλά μη διορθωμένα κενά ασφαλείας για να αποκτούν πρόσβαση σε δίκτυα», δήλωσε ο Πιτ Ρίναλς, διευθυντής προγραμμάτων εθνικής ασφάλειας της Unit 42, της μονάδας ανάλυσης απειλών της Palo Alto Networks.

«Η κατασκοπεία φαίνεται να είναι το βασικό κίνητρο, καθώς οι δράστες επιδιώκουν συστηματικά πρόσβαση σε ηλεκτρονική αλληλογραφία και άλλα ευαίσθητα δεδομένα».

Η αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) δήλωσε ότι γνωρίζει την εκστρατεία και συνεργάζεται με εταίρους για να αποτρέψει την εκμετάλλευση των ευπαθειών που εντοπίστηκαν.

Εκπρόσωποι του FBI και της CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ η NSA δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα.

Οι ερευνητές της Palo Alto Networks επιβεβαίωσαν ότι η ομάδα των χάκερς κατάφερε να αποκτήσει και να κλέψει ευαίσθητα δεδομένα από ορισμένα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των θυμάτων τους.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ενημέρωσε τα θύματα και τους προσέφερε βοήθεια. Επίσης, αναγνώρισε κάποια από αυτά στην αναφορά της, κάτι που αποτελεί ασυνήθιστο βήμα για μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας.

Ορισμένες από τις ενέργειες των χάκερς συμπίπτουν με ζητήματα και γεγονότα που είχαν ιδιαίτερη σημασία για την κυβέρνηση της Κίνας.

Οι επιθέσεις των χάκερς φαίνεται να συνδέονταν με σημαντικά γεγονότα, όπως η σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και οι συναντήσεις διπλωματών με στελέχη εταιρειών σπάνιων γαιών στη Βραζιλία.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε δραστηριότητα σε Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ινδονησία, Μαλαισία, Μογγολία, Παναμά και άλλες χώρες.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η κινεζική κυβέρνηση απαγόρευσε σε εταιρείες της χώρας τη χρήση προϊόντων της Palo Alto Networks και άλλων παρόχων ασφάλειας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με οδηγία που επικαλείται το Bloomberg.