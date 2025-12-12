Κόσμος

Βολιβία: Στη φυλακή ο πρώην Πρόεδρος Λουίς Άρσε για διαφθορά

Κατηγορείται πως επέτρεψε να μεταφερθούν κεφάλαια που προορίζονταν για την ανάπτυξη κοινοτήτων αυτοχθόνων σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών
Ο πρώην Πρόεδρος της Βολιβίας, Luis Arce, στο βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ο πρώην Πρόεδρος της Βολιβίας, Luis Arce, στο βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ / REUTERS / Φωτογραφία Caitlin Ochs

Προφυλακιστέος για πέντε μήνες κρίθηκε ο πρώην Πρόεδρος της Βολιβίας, Λουίς Άρσε. Ο 62χρονος πολιτικός συνελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου στη Λα Πας στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς.

Ο Άρσε, ο οποίος παρέδωσε την εξουσία τον προηγούμενο μήνα, θα κρατηθεί σε φυλακή της πρωτεύουσας της Βολιβίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενος για διαφθορά.

Η υπό διερεύνηση υπόθεση αφορά την περίοδο που ο Λουίς Άρσε ήταν υπουργός Οικονομίας επί προεδρίας του προκατόχου του, Έβο Μοράλες.

Ο Άρσε κατηγορείται πως επέτρεψε να μεταφερθούν κεφάλαια που προορίζονταν για την ανάπτυξη κοινοτήτων αυτοχθόνων σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
135
120
107
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Η αντίδραση της Άγκυρας
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η επίθεση αυτή καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου
Ρωσικό drone χτυπά τουρκικό εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα
Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε πλοίο τουρκικών συμφερόντων στην Οδησσό – Έντονη αντίδραση της Άγκυρας
Το επιβατηγό και φορτηγό πλοίο, το οποίο εκμεταλλευόταν τουρκική εταιρεία, χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό
Το τουρκικό πλοίο που χτυπήθηκε στην Οδησσό
Newsit logo
Newsit logo