Βολιβία: Στη φυλακή ο πρώην Πρόεδρος Λουίς Άρσε για διαφθορά

Προφυλακιστέος για πέντε μήνες κρίθηκε ο πρώην Πρόεδρος της Βολιβίας, Λουίς Άρσε. Ο 62χρονος πολιτικός συνελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου στη Λα Πας στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς.

Ο Άρσε, ο οποίος παρέδωσε την εξουσία τον προηγούμενο μήνα, θα κρατηθεί σε φυλακή της πρωτεύουσας της Βολιβίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενος για διαφθορά.

Η υπό διερεύνηση υπόθεση αφορά την περίοδο που ο Λουίς Άρσε ήταν υπουργός Οικονομίας επί προεδρίας του προκατόχου του, Έβο Μοράλες.

Ο Άρσε κατηγορείται πως επέτρεψε να μεταφερθούν κεφάλαια που προορίζονταν για την ανάπτυξη κοινοτήτων αυτοχθόνων σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών.