Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Έχουν σκοτωθεί 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες από την αρχή του πολέμου με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προχώρησε σε έναν επίσημο απολογισμό των νεκρών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2 και μεταδόθηκε την Τετάρτη αποκάλυψε ότι οι απώλειες της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία ανέρχονται σε 55.000 στρατιώτες.

«Στην Ουκρανία, ο επίσημος αριθμός των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης – είτε πρόκειται για επαγγελματίες είπε για επιστρατευμένους – είναι 55.000», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Πέρα από τον επιβεβαιωμένο αριθμό των νεκρών, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική, καθώς υπάρχει ένας «μεγάλος αριθμός ανθρώπων» που καταγράφονται επίσημα ως αγνοούμενοι.

Ο αριθμός αυτός προστίθεται στις συνολικές απώλειες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο τελικός απολογισμός να είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς η τύχη πολλών στρατιωτών που επιχείρησαν στην πρώτη γραμμή παραμένει άγνωστη.