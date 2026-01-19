Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μαζική επίθεση, να παραμείνουν σε επαγρύπνηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φοβάται μαζική επίθεση από τη Ρωσία τις επόμενες ημέρες και ζητά από τον κόσμο να παραμείνει σε επαγρύπνηση.
Όπως τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «τις επόμενες ημέρες, πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση , η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να την πραγματοποιήσει».
Παράλληλα ο Ζελένσκι κάλεσε τον κόσμο να δώσει «ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές».
«Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας», πρόσθεσε.