Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Μπλοφάρει ο Πούτιν όταν μιλά για τερματισμό του πολέμου» – Η προειδοποίηση στον Ντόναλντ Τραμπ



Ως «μπλόφα» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την πρόθεση που φέρεται να εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας σχετικά τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η σύνοδος της Αλάσκας μπορεί να οδηγήσει σε άμεση εκεχειρία με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που αφορούν το μέλλον της», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες με την αμερικανική ηγεσία, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να έχει δικαίωμα βέτο για την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Υποστήριξε επίσης ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν επιχειρεί να ασκήσει πίεση σε όλο το ουκρανικό μέτωπο ενόψει της συνάντησης στην Αλάσκα, ενώ προειδοποίησε ότι αν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, οι κυρώσεις εναντίον της θα πρέπει να αυστηροποιηθούν.

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι οι πέντε βασικές αρχές που προέκυψαν από τις συνομιλίες με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς «είναι απαραίτητες για μια πιθανή ειρήνη» και ευχαρίστησε τον γερμανό ηγέτη για την πρόσκληση στην καγκελαρία, όπου οι δύο άνδρες συνομίλησαν διαδικτυακά με τους διεθνείς εταίρους τους.

Από την πλευρά του, ο κ. Μερτς υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες κατέληξαν σε πέντε σημεία: η Ουκρανία να βρίσκεται στο τραπέζι, η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα, η συζήτηση για εδαφικά ζητήματα χωρίς νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών, η εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο με τις ουκρανικές δυνάμεις να παραμένουν και οι διαπραγματεύσεις να εντάσσονται σε μια διατλαντική στρατηγική στήριξης της Ουκρανίας και αύξησης της πίεσης προς τη Ρωσία.