Κόσμος

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων για τη λήξη του πολέμου θα γίνει πιθανόν στις ΗΠΑ

Ο Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαίωσε και αυτός σήμερα ότι οι τριμερείς συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και θα συνεχισθούν και τις επόμενες εβδομάδες
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS/Alina Smutko

Οι συνομιλίες για τη διευθέτηση του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία, που αυτόν τον μήνα συμπληρώνει τέσσερα χρόνια, θα συνεχίσουν και τις επόμενες εβδομάδες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει ότι ο επόμενος γύρος είναι πιθανόν να διεξαχθεί στην Αμερική.

Η Ουκρανία και η Ρωσία λοιπόν συμφώνησαν σήμερα (5/2/2026), έπειτα από δύο ημέρες τριμερών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να διεξάγουν περαιτέρω συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας.

«Οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ενημερώσουν τις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους και να συνεχίσουν τις τριμερείς συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ανακοίνωση εκφράζει τις ευχαριστίες της Ουκρανίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την οργάνωση της συνάντησης και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «την ηγεσία του στην προώθηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέχισε με την σειρά του και δήλωσε ότι: «Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σχεδιάζονται οι επόμενες συναντήσεις για το εγγύς μέλλον. Πιθανότατα στην Αμερική».

Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαίωσε και αυτός σήμερα ότι οι τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία ήταν εποικοδομητικές και θα συνεχισθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
299
222
125
116
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το σχέδιο «βόμβα» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για εγκατάσταση Παλαιστινίων σε συγκρότημα στη Γάζα ελεγχόμενο από το Ισραήλ
Ο χάρτης δείχνει ότι το προτεινόμενο συγκρότημα κοντά στη «κίτρινη γραμμή», προκειμένου να οριοθετηθούν οι περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και εκείνες που ελέγχονται από τη Χαμάς
Παλαιστίνιοι περπατούν ανάμεσα στα ερείπια κατοικιών που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της διετούς ισραηλινής επίθεσης, στην πόλη της Γάζας
Newsit logo
Newsit logo