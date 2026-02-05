Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων για τη λήξη του πολέμου θα γίνει πιθανόν στις ΗΠΑ

Οι συνομιλίες για τη διευθέτηση του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία, που αυτόν τον μήνα συμπληρώνει τέσσερα χρόνια, θα συνεχίσουν και τις επόμενες εβδομάδες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει ότι ο επόμενος γύρος είναι πιθανόν να διεξαχθεί στην Αμερική.

Η Ουκρανία και η Ρωσία λοιπόν συμφώνησαν σήμερα (5/2/2026), έπειτα από δύο ημέρες τριμερών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να διεξάγουν περαιτέρω συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας.

«Οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ενημερώσουν τις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους και να συνεχίσουν τις τριμερείς συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ανακοίνωση εκφράζει τις ευχαριστίες της Ουκρανίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την οργάνωση της συνάντησης και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «την ηγεσία του στην προώθηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέχισε με την σειρά του και δήλωσε ότι: «Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σχεδιάζονται οι επόμενες συναντήσεις για το εγγύς μέλλον. Πιθανότατα στην Αμερική».

Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαίωσε και αυτός σήμερα ότι οι τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία ήταν εποικοδομητικές και θα συνεχισθούν τις επόμενες εβδομάδες.