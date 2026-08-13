Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Πουλήστε στην Ουκρανία το 10% των αμερικανικών Patriot και θα καταστρέψουμε όλους τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν στην Ουκρανία τουλάχιστον το 5% των πυραύλων αναχαίτισης για συστήματα Patriot που έχουν στην κατοχή τους, για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους, στο πλαίσιο συνέντευξής του που μεταδίδεται σήμερα.

«Φέτος, (η Ουκρανία) έχει δυόμισι φορές λιγότερους πυραύλους αναχαίτισης patriot απ’ ό,τι το 2025» ενώ «η Ρωσία διαθέτει δυο φορές περισσότερους πυραύλους κάθε μήνα απ’ ό,τι είχε πριν», είπε ο ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNN. «Φέτος, ζητώ από τους αμερικανούς εταίρους μας να μας πουλήσουν το 5% των πυραύλων (σ.σ. αναχαίτισης) που έχουν σε απόθεμα. Αν μας πουλήσουν το 5%, θα περάσουμε τον χειμώνα και θα σώσουμε ζωές», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως επί του παρόντος η χώρα του έχει παραλάβει το 1%.

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«Αν μπορούν να μας πουλήσουν το 10%, θα καταστρέψουμε όλους τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους», συνέχισε.

Το Κίεβο αναγνωρίζει πως έχει μεγάλη έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης PAC-3 για τα συστήματα Patriot στο οπλοστάσιό του, που επιτάθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και μειώθηκαν οι προμήθειες. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ τους έχουν ανάγκη στο πλαίσιο του πολέμου που διεξάγουν εναντίον του Ιράν.

🇺🇦 🇺🇸 🇷🇺 Zelensky's clear message to the US: Selling us 5% of your missile stocks will get us through this winter.

​Zelensky (CNN interview): If they sell us 5%, we will go through the winter and save lives. If they can sell us 10%, we will destroy ALL Russian ballistic missiles.… pic.twitter.com/gB9StjcEKY — Burak Keskin (@Burak_Keskin85) August 13, 2026

Ελάχιστα άλλα συστήματα πέρα από τα Patriot, που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, είναι ικανά να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους, που πετούν με πολύ υψηλή ταχύτητα και απότομες κλίσεις. Αυτό σημαίνει πως είναι πολύ πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν σε σύγκριση με άλλα όπλα, όπως οι πύραυλοι τύπου κρουζ ή τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

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«Για να φτάσουμε από το 1% στο 5% θα μου χρειαστούν μήνες, εκατομμύρια τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και πολλά άλλα πράγματα», σημείωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Κάνω πράγματα για τα οποία δεν μπορώ καν να μιλήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι παράνομα. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτά», επέμεινε.

Χθες Τετάρτη η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι θα πάψει να δημοσιοποιεί καθημερινά δεδομένα για τον αριθμό των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται, καταρρίπτονται ή εξουδετερώνονται. Σημείωσε πάντως ότι οι προειδοποιήσεις και οι αριθμοί για τους πυραύλους γενικά θα συνεχίσουν να δίνονται στη δημοσιότητα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υπολόγισαν παράλληλα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εκτόξευσαν τον Ιούλιο πάνω από 450 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 200 βαλλιστικών πυραύλων.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία πλήττει την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο με ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, σκοτώνοντας αμάχους και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια. Κατά τη διάρκεια μιας από τις επιθέσεις αυτές, την 5η Αυγούστου, που άφησε πίσω 17 νεκρούς, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν κανέναν από τους 28 ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν.