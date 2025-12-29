Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία

Το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια, όπως δήλωσε σήμερα Δευτέρα (29.12.25) ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία για έως 50 χρόνια.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας.

Πρόσθεσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Επίσης, είπε πως το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία.

Όπως επισήμανε,για να διενεργηθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα χρειάζεται μια κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών.

Τι είπε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε χθες Κυριακή ότι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία αναμένει να γίνει σαφής μέσα τις επόμενες λίγες εβδομάδες.

«Νομίζω πως σε μερικές εβδομάδες, θα ξέρουμε ή το ένα ή το άλλα. Αν η διαπραγμάτευση θα φέρει καρπούς ή όχι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του, κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολες» συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας πως «πρότεινα να πάω και να μιλήσω στο κοινοβούλιό τους».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολλές προόδους» στη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ζελένσκι.

«Έχουμε πλησιάσει πολύ» σε συμφωνία για το Ντονμπάς, διαβεβαίωσε.