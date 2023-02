Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε πού μένει και εργάζεται κατά τη διάρκεια του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη χώρα του εδώ και ένα χρόνο, μετά από την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου του 2022.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μένει σε ένα απλό λιτό δωμάτιο, που περιέχει μόλις ένα μονό κρεβάτι και ένα γραφείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. «Αυτό είναι το σπίτι μου, εδώ ζω» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο Ντμίτρο Κομάροβ, τον οποίο ξεναγούσε για τις ανάγκες ενός νέου ντοκιμαντέρ.

Στο συγκεκριμένο δωμάτιο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να έχει τα απολύτως απαραίτητα. Ένα μονό κρεβάτι, ένα γραφείο, έναν νεροχύτη και ελάχιστα έπιπλα. «Αγαπώ την οικογένειά μου, αλλά για μένα, ως πρόεδρος, το να βρίσκομαι εδώ ήταν προτεραιότητα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, την ώρα που εξιστορούσε πώς έμαθε τα νέα της εισβολής.

Άλλωστε, τον Απρίλιο του 2022 και ενώ είχαν συμπληρωθεί 2 μήνες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η σύζυγος του Ζελένσκι και πρώτη κυρία της χώρας, Ολένα, είχε δηλώσει πως δεν είχε δει τον σύζυγό της από κοντά από τότε που εισέβαλε η Ρωσία.

"This is where I've been living for a year" – @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf