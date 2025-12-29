Κόσμος

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Το προσχέδιο για την ειρήνη προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία για χρονικό διάστημα που θα φτάνει τα 50 χρόνια
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο / REUTERS/Jonathan Ernst

Το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια, όπως δήλωσε σήμερα Δευτέρα (29.12.25) ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία για έως 50 χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε χθες Κυριακή ότι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία αναμένει να γίνει σαφής μέσα τις επόμενες λίγες εβδομάδες.

«Νομίζω πως σε μερικές εβδομάδες, θα ξέρουμε ή το ένα ή το άλλα. Αν η διαπραγμάτευση θα φέρει καρπούς ή όχι»,  είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του, κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολες» συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας πως «πρότεινα να πάω και να μιλήσω στο κοινοβούλιό τους».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολλές προόδους» στη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ζελένσκι.

«Έχουμε πλησιάσει πολύ» σε συμφωνία για το Ντονμπάς, διαβεβαίωσε.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι προγραμματίζεται νέα συνάντησή του με τον Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες μέσα στον Ιανουάριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
165
146
121
116
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα – Η εκεχειρία στη Γάζα στο επίκεντρο
Ο Τραμπ αναμένεται να υποδεχτεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις 13:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στην κατοικία και κλαμπ του, το Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo