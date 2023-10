Μεγαλώνει ο απολογισμός των νεκρών από τον βομβαρδισμό του συγκροτήματος όπου στεγάζεται και η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στην Γάζα.

Σύμφωνα με την Παλαιστίνια υπουργό Υγείας Μάι αλ-Κάιλα 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την επίθεση στο συγκρότημα.

Για 18 νεκρούς από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, το βράδυ της Πέμπτης (19.10.2023), έκανε λόγο ο μητροπολίτης Γάζας Αλέξιος, ηγούμενος της Μονής Αγίου Πορφυρίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος της Σεβαστείας υπό το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Ατάλαχ Χάνα, έκανε λόγο για μία “νέα σφαγή” και μία “επίθεση στη χριστιανική κληρονομιά”, κάνοντας έκκληση στον Πάπα Φραγκίσκο και όλους τους επικεφαλής των εκκλησιών “να μην αρκούνται στις προσευχές”.

AFTER AND BEFORE BOMBING OF THIRD OLDEST CHURCH BY ISREAL



Church of Saint Porphyrius in Gaza,one of the oldest churches in the world at 1,616 years old was destroyed by Israeli Army. #جازان_الان #IsraelAttack, #فلسطين_الان



[Lakers,Conservative,Tories,Heroes,Ruth, Mashujaa] pic.twitter.com/NkHShROpfW