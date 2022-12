Drones της Βόρειας Κορέας παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Νότιας Κορέας, με αεροπλάνα και ελικόπτερα να σηκώνονται για να τα αναχαιτίσουν, ενώ ένα από αυτά συνετρίβη.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι εντόπισαν drones της Βόρειας Κορέας στις 10:25 π.μ. (03:25 ώρα Ελλάδας) πάνω από τη δυτική πόλη Γκίμπο. Το ένα μάλιστα πέταξε πάνω από την Σεούλ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Νοτιοκορεάτης στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε πως πρόκειται για μια ξεκάθαρη πρόκληση εκ μέρους της Βόρειας Κορέας.

Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι τα πρώτα που επιβεβαιώνεται πως πέρασαν στη Νότια Κορέα προερχόμενα από τον απομονωμένο βόρειο γείτονα μετά το 2017, όταν ένα βορειοκορεατικό μη επανδρωμένο αεροπλάνο, που πιστεύεται ότι βρισκόταν σε αποστολή κατασκοπείας, είχε συντριβεί και βρεθεί σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα.

Δείτε εικόνες από το ένα drone που καταρρίφθηκε

🇰🇵✈️🇰🇷Local media publish footage of a North Korean drone allegedly shot down on the territory of South Korea



“One North Korean drone entered and exited Seoul’s airspace,” News-1 agency reported pic.twitter.com/KqgLo08q9p