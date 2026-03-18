Βόρεια Κορέα: Εκλογική νίκη του Κιμ Γιονγκ Ουν μόνο με 99,93% – Πάρτι στο «Χ» για το εκλογικό αποτέλεσμα

Σάρωσε στις εκλογές ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως αναμενόταν. Eθεάθη να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, απ’ όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μια «λιγότερο οπισθοδρομική» χώρα.

Με ποσοστό που προσεγγίζει το απόλυτο, καθώς το κυβερνών κόμμα στη Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν συγκέντρωσε το 99,93% των ψήφων στις εκλογές για την Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση (SPA).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA, η συμμετοχή έφτασε στο… εντυπωσιακό 99,99%, με τους πολίτες να καλούνται ουσιαστικά να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν και μοναδικό υποψήφιο ανά περιφέρεια, προτεινόμενο από το Εργατικό Κόμμα.

Συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές, σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική και χωρίς πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό.

2026 North Korea parliamentary elections



PTC+Allies – 99.93% (-0.07)

Against – 0.07% (+0.07)



March 17, 2026

Ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν συμμετείχε ως υποψήφιος, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα επαναδιοριστεί στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την οποία κατέχει από το 2016, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχο του στη χώρα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ενίσχυση της θέσης της αδελφής του ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία προήχθη σε ανώτερο ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η 38χρονη θεωρείται βασική υποψήφια για τη διαδοχή, τουλάχιστον σε μεταβατικό επίπεδο, μέχρι να είναι έτοιμη να αναλάβει η εξουσία η κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου E.

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, σχόλια με έντονη ειρωνική διάθεση κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στο X.

BREAKING:



Supreme leader Kim Jong-un has won North Korea’s parliamentary elections with 99.93% of the vote.



Kim has decided to personally find and satisfy those 0.07% of people.



God bless thempic.twitter.com/81C8OoGhNV — Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) March 18, 2026

First we find who are those 0.07% people’s didn’t voted for me, then we we celebrate the victory https://t.co/4dhcJfW3Ft pic.twitter.com/JzqNQttUnI — The Popcorn Buddy (@ThePopcornBuddy) March 18, 2026

Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο ποσοστό του 0,07% που φέρεται να μην στήριξε το καθεστώς, αναρτώντας χαρακτηριστικά τη φράση «Βρείτε το 0,07%», μετατρέποντας το συγκεκριμένο στοιχείο σε viral θέμα συζήτησης.