Βόρεια Κορέα: Εκλογική νίκη του Κιμ Γιονγκ Ουν μόνο με 99,93% – Πάρτι στο «Χ» για το εκλογικό αποτέλεσμα

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, σχόλια με έντονη ειρωνική διάθεση κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στο X
O Κιμ Γιονγκ Ουν / Reuters

Σάρωσε στις εκλογές ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως αναμενόταν. Eθεάθη να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, απ’ όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μια «λιγότερο οπισθοδρομική» χώρα.

Με ποσοστό που προσεγγίζει το απόλυτο, καθώς το κυβερνών κόμμα στη Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν συγκέντρωσε το 99,93% των ψήφων στις εκλογές για την Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση (SPA).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA, η συμμετοχή έφτασε στο… εντυπωσιακό 99,99%, με τους πολίτες να καλούνται ουσιαστικά να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν και μοναδικό υποψήφιο ανά περιφέρεια, προτεινόμενο από το Εργατικό Κόμμα.

Συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές, σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική και χωρίς πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό.

Ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν συμμετείχε ως υποψήφιος, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα επαναδιοριστεί στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την οποία κατέχει από το 2016, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχο του στη χώρα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ενίσχυση της θέσης της αδελφής του ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία προήχθη σε ανώτερο ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η 38χρονη θεωρείται βασική υποψήφια για τη διαδοχή, τουλάχιστον σε μεταβατικό επίπεδο, μέχρι να είναι έτοιμη να αναλάβει η εξουσία η κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου E.

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, σχόλια με έντονη ειρωνική διάθεση κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στο X.

Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο ποσοστό του 0,07% που φέρεται να μην στήριξε το καθεστώς, αναρτώντας χαρακτηριστικά τη φράση «Βρείτε το 0,07%», μετατρέποντας το συγκεκριμένο στοιχείο σε viral θέμα συζήτησης.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με βόμβες διασποράς ως αντίποινα για τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί – Νεκροί και μεγάλες ζημιές
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται με το Ισραήλ να δέχεται μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής
ισραήλ
6
