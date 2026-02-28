Βόρεια Κορέα: Η Κιμ Τζου Ε στο προσκήνιο – Η διάδοχος ή απλά η «βιτρίνα» για έναν κρυφό μεγαλύτερο γιο

Ωστόσο, αυτή η φαινομενικά απλή αφήγηση έχει αρχίσει να αμφισβητείται. Τις τελευταίες εβδομάδες, αναλυτές και ειδικοί σε θέματα της κορεατικής χερσονήσου επισημαίνουν ότι η βαθιά πατριαρχική φύση της βορειοκορεατικής κοινωνίας ίσως αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για την ανάδειξη μιας γυναίκας στην απόλυτη εξουσία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του δημοσιογράφου Μιτς Σιν, που καλύπτει τη Βόρεια Κορέα για το The Diplomat, το πιο άμεσο και ίσως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την Κιμ Τζου Ε είναι η βαθιά ριζωμένη αντίληψη περί φύλου.

Οι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι – άνδρες κυρίως ηλικίας 60 και 70 ετών – δεν θα αποδεχτούν - τουλάχιστον όχι εύκολα - μια νεαρή γυναίκα ως «ανώτατη ηγέτιδα».

Για αυτούς, η απόλυτη πίστη σε μια τέτοια φιγούρα δεν συνιστά απλώς πολιτισμική αλλαγή, αλλά δομική ανατροπή της ίδιας της λογικής του καθεστώτος.

Αντιπερισπασμός ή πραγματική διάδοχος;

Μια εναλλακτική ερμηνεία υποστηρίζει ότι η έντονη προβολή της Κιμ Τζου Ε ίσως λειτουργεί ως αντιπερισπασμός.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο πραγματικός διάδοχος θα μπορούσε να είναι ο φημολογούμενος μεγαλύτερος γιος του Κιμ Γιονγκ Ουν, τον οποίο το καθεστώς κρατά επιμελώς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντάς τον από τις διεθνείς μυστικές υπηρεσίες.

Ο Σρέγιας Ρέντι, ανταποκριτής του NK News, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την ιδέα ότι η άνοδος της Κιμ Τζου Ε είναι προδιαγεγραμμένη.

Κατά την άποψή του, η δημόσια προβολή της έχει περισσότερο θεατρικό χαρακτήρα, ενισχύοντας την εικόνα του Κιμ Γιονγκ Ουν ως στοργικού πατέρα - όχι μόνο της κόρης του, αλλά ολόκληρου του έθνους.

Η απουσία επίσημης ανακοίνωσης ενισχύει τη σεναριολογία.

Σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό για αυτό το έφηβο κορίτσι με τα μαλλιά πιασμένα μισά που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στο πλευρό του πατέρα της.

Ακόμα και το όνομα της είναι γνωστό μόνο μέσω των μαρτυριών του πρώην μπασκετμπολίστα του NBA Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος σε μια εκ των αφήγησεων του από τις επισκέψεις του στην Βόρεια Κορέα (είχε αναπτύξει προσωπική επαφή με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στα πλαίσια αυτού που έγινε γνωστό ως «διπλωματία του μπάσκετ» καθώς ο βορειοκορεάτης είναι μεγάλος φαν του αθλήματος) είχε αναφέρει το όνομα της νεογέννητης κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν την οποία κράτησε στην αγκαλιά του το 2013.

Είναι πάντως το μόνο από τα παιδιά του που πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις.

Ο ρόλος των νοτιοκορεατικών πληροφοριών

Σημαντικό μέρος των εικασιών προέρχεται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, η οποία ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρίσκεται κοντά στο να ορίσει την κόρη του ως μελλοντική ηγέτιδα.

Παρά τις πληροφορίες αυτές, ακαδημαϊκοί όπως ο Λέιφ -Έρικ Ίσλι του Πανεπιστημίου Ewha στη Σεούλ επισημαίνουν ότι η Κιμ Τζου Ε πιθανότατα δεν έχει ακόμη την ηλικία ή τον θεσμικό ρόλο για να συμμετάσχει επίσημα σε κομματικά όργανα.

Ωστόσο, η συνεχής παρουσία της Κιμ Τζου Ε σε δοκιμές όπλων, στρατιωτικές παρελάσεις και κρατικές εκδηλώσεις από το 2022 και μετά δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία.

Το αποκορύφωμα ήρθε με την εμφάνισή της στο πλευρό του πατέρα της σε στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγιάνγκ, φορώντας ασορτί δερμάτινες καπαρντίνες.

Ο αναλυτής Λιμ Εουλ-τσουλ τόνισε ότι στη βορειοκορεατική πολιτική σημειολογία, τέτοιες ενδυματολογικές επιλογές συνδέονται άμεσα με την εικόνα του ηγέτη ως εγγυητή της εθνικής ασφάλειας.

Όταν αυτός ο συμβολισμός μεταφέρεται στη μικρή του κόρη, δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

Παρά τις έντονες ενδείξεις, το καθεστώς της Πιονγιάνγκ κρατά καλά κλειστά τα χαρτιά του.

Αυτή η στρατηγική της «αναμονής και παρατήρησης» φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα ένα σύστημα που βασίζεται στον έλεγχο, τον συμβολισμό και τη σταδιακή προετοιμασία της κοινής γνώμης.

Είτε η Κιμ Τζου Ε προορίζεται πράγματι για την κορυφή της εξουσίας είτε λειτουργεί ως μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδίου, ένα είναι βέβαιο: στη Βόρεια Κορέα, ακόμη και η παρουσία ενός παιδιού στο πλευρό του ηγέτη μπορεί να αποτελεί μήνυμα με τεράστια πολιτική βαρύτητα.