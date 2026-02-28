Βόρεια Κορέα: Η Κιμ Τζου Ε στο προσκήνιο – Η διάδοχος ή απλά η «βιτρίνα» για έναν κρυφό μεγαλύτερο γιο

Η Βόρεια Κορέα «μιλάει» ξανά για διαδοχή – και η πιο… αγαπημένη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Τζου Ε, είναι στο επίκεντρο των σεναρίων. Από στρατιωτικές παρελάσεις και δοκιμές όπλων μέχρι τις επίσημες εμφανίσεις δίπλα στον πατέρα της, η νεαρή φαίνεται να προετοιμάζεται για ρόλο ηγεσίας. Αλλά το φύλο της και η πατριαρχική κουλτούρα της χώρας εγείρουν ερωτήματα: μπορεί μια γυναίκα να ηγηθεί του καθεστώτος Κιμ;
Κάποιοι ειδικοί θεωρούν ότι η Κιμ Τζου‑Ε λειτουργεί ως «ανθρώπινη ασπίδα», ένας τρόπος να προστατευτεί ένας μεγαλύτερος γιος του Κιμ Γιονγκ Ουν που παραμένει κρυφός. Άλλοι βλέπουν τη δημόσια προβολή της ως καθαρά συμβολική, μέρος της προσπάθειας να παρουσιαστεί ο Κιμ ως στοργικός πατέρας για όλη τη χώρα. Τα κρατικά μέσα την αναφέρουν μόνο ως «η πιο αγαπημένη κόρη», κρατώντας το όνομά της σχεδόν μυστικό.
Η Κιμ Τζου Ε εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε δημόσιες εκδηλώσεις, φορώντας σύνολα που έχουν προφανή πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Η πορεία της προς την κορυφή παραμένει ασαφής, αλλά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η επόμενη γενιά της δυναστείας Κιμ ήδη παίρνει θέση στην πρώτη γραμμή της εξουσίας.
Παρά την αυξημένη της προβολή, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι η 13χρονη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας είναι επίσημα «εκλεκτή διάδοχος».
Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε εκτίμηση βασίζεται στην παρουσία της δίπλα στον πατέρα της σε δημόσιες εκδηλώσεις – ακόμη και στην επιλογή της καπαρντίνας που φορούσε – και στη στενή φυσική της εγγύτητα με την κρατική εξουσία.
Το ερώτημα του διαδόχου στη δυναστεία των Κιμ
Σύμφωνα με τον Guardian, η επικρατούσα άποψη μεταξύ των ειδικών είναι ότι ο Κιμ Γιονγκ Oυν έχει ήδη επιλέξει τη διάδοχό του: την κόρη του Κιμ Τζου Ε.
Αν αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, η νεαρή θα αποτελέσει την τέταρτη γενιά ηγετών της οικογένειας Κιμ, που κυβερνά τη χώρα από την ίδρυσή της το 1948.
Ωστόσο, αυτή η φαινομενικά απλή αφήγηση έχει αρχίσει να αμφισβητείται. Τις τελευταίες εβδομάδες, αναλυτές και ειδικοί σε θέματα της κορεατικής χερσονήσου επισημαίνουν ότι η βαθιά πατριαρχική φύση της βορειοκορεατικής κοινωνίας ίσως αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για την ανάδειξη μιας γυναίκας στην απόλυτη εξουσία.
Σύμφωνα με την ανάλυση του δημοσιογράφου Μιτς Σιν, που καλύπτει τη Βόρεια Κορέα για το The Diplomat, το πιο άμεσο και ίσως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την Κιμ Τζου Ε είναι η βαθιά ριζωμένη αντίληψη περί φύλου.
Οι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι – άνδρες κυρίως ηλικίας 60 και 70 ετών – δεν θα αποδεχτούν - τουλάχιστον όχι εύκολα - μια νεαρή γυναίκα ως «ανώτατη ηγέτιδα».
Για αυτούς, η απόλυτη πίστη σε μια τέτοια φιγούρα δεν συνιστά απλώς πολιτισμική αλλαγή, αλλά δομική ανατροπή της ίδιας της λογικής του καθεστώτος.
Αντιπερισπασμός ή πραγματική διάδοχος;
Μια εναλλακτική ερμηνεία υποστηρίζει ότι η έντονη προβολή της Κιμ Τζου Ε ίσως λειτουργεί ως αντιπερισπασμός.
Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο πραγματικός διάδοχος θα μπορούσε να είναι ο φημολογούμενος μεγαλύτερος γιος του Κιμ Γιονγκ Ουν, τον οποίο το καθεστώς κρατά επιμελώς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντάς τον από τις διεθνείς μυστικές υπηρεσίες.
Ο Σρέγιας Ρέντι, ανταποκριτής του NK News, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την ιδέα ότι η άνοδος της Κιμ Τζου Ε είναι προδιαγεγραμμένη.
Κατά την άποψή του, η δημόσια προβολή της έχει περισσότερο θεατρικόχαρακτήρα, ενισχύοντας την εικόνα του Κιμ Γιονγκ Ουν ως στοργικού πατέρα - όχι μόνο της κόρης του, αλλά ολόκληρου του έθνους.
Η απουσία επίσημης ανακοίνωσης ενισχύει τη σεναριολογία.
Σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό για αυτό το έφηβο κορίτσι με τα μαλλιά πιασμένα μισά που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στο πλευρό του πατέρα της.
Ακόμα και το όνομα της είναι γνωστό μόνο μέσω των μαρτυριών του πρώην μπασκετμπολίστα του NBA Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος σε μια εκ των αφήγησεων του από τις επισκέψεις του στην Βόρεια Κορέα (είχε αναπτύξει προσωπική επαφή με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στα πλαίσια αυτού που έγινε γνωστό ως «διπλωματία του μπάσκετ» καθώς ο βορειοκορεάτης είναι μεγάλος φαν του αθλήματος) είχε αναφέρει το όνομα της νεογέννητης κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν την οποία κράτησε στην αγκαλιά του το 2013.
Είναι πάντως το μόνο από τα παιδιά του που πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις.
Παρά τις πληροφορίες αυτές, ακαδημαϊκοί όπως ο Λέιφ -Έρικ Ίσλι του Πανεπιστημίου Ewha στη Σεούλ επισημαίνουν ότι η Κιμ Τζου Ε πιθανότατα δεν έχει ακόμη την ηλικία ή τον θεσμικό ρόλο για να συμμετάσχει επίσημα σε κομματικά όργανα.
Ωστόσο, η συνεχής παρουσία της Κιμ Τζου Ε σε δοκιμές όπλων, στρατιωτικές παρελάσεις και κρατικές εκδηλώσεις από το 2022 και μετά δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία.
Ο αναλυτής Λιμ Εουλ-τσουλ τόνισε ότι στη βορειοκορεατική πολιτική σημειολογία, τέτοιες ενδυματολογικές επιλογές συνδέονται άμεσα με την εικόνα του ηγέτη ως εγγυητή της εθνικής ασφάλειας.
Όταν αυτός ο συμβολισμός μεταφέρεται στη μικρή του κόρη, δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.
Παρά τις έντονες ενδείξεις, το καθεστώς της Πιονγιάνγκ κρατά καλά κλειστά τα χαρτιά του.
Αυτή η στρατηγική της «αναμονής και παρατήρησης» φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα ένα σύστημα που βασίζεται στον έλεγχο, τον συμβολισμό και τη σταδιακή προετοιμασία της κοινής γνώμης.
Είτε η Κιμ Τζου Ε προορίζεται πράγματι για την κορυφή της εξουσίας είτε λειτουργεί ως μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδίου, ένα είναι βέβαιο: στη Βόρεια Κορέα, ακόμη και η παρουσία ενός παιδιού στο πλευρό του ηγέτη μπορεί να αποτελεί μήνυμα με τεράστια πολιτική βαρύτητα.