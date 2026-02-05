Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκτελεί εφήβους που βλέπουν Squid Game και ακούν K-Pop

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη Βόρεια Κορέα, όπου πολίτες – ακόμα και μαθητές – εκτελούνται δημόσια για την παρακολούθηση νοτιοκορεατικών τηλεοπτικών σειρών όπως το Squid Game ή για το άκουσμα K-pop μουσικής, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεθνής Αμνηστία.

Η οργάνωση βασίζεται σε καταθέσεις ανθρώπων που κατάφεραν να διαφύγουν από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα, περιγράφοντας τις ακραίες και απάνθρωπες συνθήκες που, όπως υποστηρίζουν, επικρατούν στη χώρα. Σύμφωνα με μία από τις μαρτυρίες, στην επαρχία Γιανγκγκάνγκ πραγματοποιήθηκαν εκτελέσεις ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μαθητών, επειδή παρακολούθησαν το δημοφιλές Squid Game στο Netflix.

Όπως αναφέρεται, στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται και η νοτιοκορεάτικη ποπ μουσικής. Στις καταθέσεις γίνεται λόγος για τραγούδια της K-pop σκηνής, συμπεριλαμβανομένων κομματιών των BTS. Το 2021, η The Korea Times είχε μεταδώσει ότι έφηβοι στη Βόρεια Κορέα τιμωρήθηκαν επειδή άκουγαν BTS.

Η Διεθνής Αμνηστία πραγματοποίησε 25 αναλυτικές συνεντεύξεις με Βορειοκορεάτες που διέφυγαν το 2025, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν ηλικίας 15 έως 25 ετών κατά την απόδρασή τους. Από το 2020 και μετά, οι διαφυγές θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες, εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Οι καταθέσεις περιγράφουν επίσης ότι μαθητές εξαναγκάζονταν να παρακολουθούν δημόσιες εκτελέσεις στο πλαίσιο της λεγόμενης «ιδεολογικής εκπαίδευσης».

Οι φτωχότεροι πολίτες αντιμετωπίζουν τις πιο σκληρές ποινές, ενώ οι πιο εύποροι ή όσοι έχουν γνωριμίες συχνά μπορούν να δωροδοκήσουν αξιωματούχους για να αποφύγουν την εσχάτη των ποινών.

«Η παρακολούθηση μιας νοτιοκορεατικής σειράς μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή – εκτός αν έχεις τα χρήματα να πληρώσεις», δήλωσε η Σάρα Μπρουκς, αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας. «Οι αρχές ποινικοποιούν την πρόσβαση στην πληροφορία παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και παράλληλα επιτρέπουν σε αξιωματούχους να κερδίζουν από τον φόβο των πολιτών. Αυτή η καταπίεση συνδυάζεται με διαφθορά και πλήττει περισσότερο όσους δεν έχουν πλούτο ή γνωριμίες».

Σύμφωνα με πηγές από τη Βόρεια Κορέα, που επικαλείται το Radio Free Asia, ένας νεαρός συνελήφθη αφού πούλησε αντίγραφα νοτιοκορεατικών σειρών σε συμμαθητές του.

Ένας από από τους αγοραστές καταδικάστηκε σε ισόβια, ενώ οι φίλοι του που απλώς τα παρακολούθησαν καταδικάστηκαν σε πέντε χρόνια καταναγκαστικά έργα.