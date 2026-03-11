Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε με την κόρη – διάδοχό του, εκτοξεύσεις πυραύλων από αντιτορπιλικό

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προετοιμάζει την Βόρεια Κορέα για την «επόμενη μέρα» βάζοντας στο προσκήνιο την κόρη και διάδοχό του στην εξουσία, Κιμ Τζου Ε, αφού παρακολουθούν μαζί στρατιωτικές παρελάσεις, επίσημες εκδηλώσεις και στρατιωτικές ασκήσεις.

Η Βόρεια Κορέα έχει εντάξει στην υπηρεσία δύο νέα αντιτορπιλικά, τα οποία ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επιθεωρήσει ο ίδιος, με το πρώτο πολεμικό πλοίο της κατηγορίας Choe Hyon να πραγματοποιεί βολές με πυραύλους cruise.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας και η έφηβη κόρη του παρακολούθησαν τις βολές των νέας τεχνολογίας βλημάτων που διαθέτει το αντιτορπιλικό, όπως μετέδωσαν την Τετάρτη (11.03.2026) τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, την ίδια στιγμή που οι εντάσεις κλιμακώνονται στην κορεατική χερσόνησο.

Σε πλάνα που δημοσίευσε που έστειλε το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA) οι δύο τους φαίνονται να παρακολουθούν από μια αίθουσα επιχειρήσεων, την στιγμή που το αντιτορπιλικό Choe Hyon εκτοξεύει τους πυραύλους cruise, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί «ένα ισχυρό και αξιόπιστο αποτρεπτικό μέσο πυρηνικού πολέμου».

Η κόρη του, Κιμ Τζου Ε, ηλικίας περίπου 13 ετών, έχει συνοδεύσει τον πατέρα της σε αρκετές σημαντικές εκδηλώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως στρατιωτικές παρελάσεις. Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτίμησε τον πριν λίγες εβδομάδες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι κοντά να την ορίσει διάδοχό του.

Το KCNA ανέφερε ότι οι πύραυλοι έπληξαν στόχους σε νησιά στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Βόρειας Κορέας, στέλνοντας μήνυμα ισχύος και αποτροπής στην Ουάσινγκτον και την Σεούλ, που ξεκίνησαν τις εαρινές στρατιωτικές ασκήσεις τους στην περιοχή, κάτι που η Πιονγιάνγκ θεωρεί ότι είναι «πρόβα για εισβολή».

Εξάλλου, στην πολεμική ρητορική συμμετείχε χθες Τρίτη (10.03.2026) η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Γιο Γιονγκ, που διεκδικεί την εξουσία, ασκώντας σκληρή κριτική στις ασκήσεις ΗΠΑ – Νότιας Κορέας.