Βόρεια Κορέα: Παρουσίασε εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων, ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές – «Είναι ανίκητος» λέει ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στην παρουσίαση του εκτοξευτήρα / Reuters

Νέο οπλικό σύστημα παρουσίασε ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν. Στη χθεσινή (18.02.2026) επίσημη τελετή επέβλεψε την παρουσίαση του εντυπωσιακού αυτοκινούμενου συστήματος εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Κατά τη διάρκεια τελετής, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκφώνησε ομιλία στην οποία εξήρε το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων 600 χιλιοστών, που παρουσίασε ως μοναδικό στον κόσμο. Είναι «κατάλληλο για ειδική επίθεση, δηλαδή για την διεξαγωγή στρατηγικής αποστολής», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, χρησιμοποιώντας τρέχοντα ευφημισμό σε διεθνές επίπεδο που παραπέμπει στη χρήση πυρηνικών όπλων.

Τόνισε ότι το νέο οπλικό σύστημα είναι προορισμένο για «αποτρεπτικό» ρόλο και διαβεβαίωσε ότι είναι «ανίκητο». «Αν χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, κανένας δεν μπορεί να περιμένει ότι θα τον φυλάξει ο Θεός», είπε, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας του, που μεταδόθηκε από το KCNA.

Ειδικοί θεωρούν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Νότιας Κορέας, ιδίως της πρωτεύουσάς της Σεούλ, που δεν απέχει παρά λιγότερα από πενήντα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

People view 600mm-calibre multiple rocket launchers during a presentation ceremony of the launchers to the Ninth Congress of the Workers’ Party of Korea (WPK) by the workers of the munitions industry sector in Pyongyang, North Korea, February 18, 2026, in this picture released by North Korea’s official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. TPX IMAGES OF THE DAY

Αναλυτές εκτιμούν ότι η καινοτομία έχει σκοπό να αυξηθούν οι δυνατότητες της Βόρειας Κορέας να διεξάγει πλήγματα ακριβείας, εγείροντας πρόκληση τόσο για τη Νότια Κορέα όσο και για τις ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν δοκιμές πριν από την ενδεχόμενη εξαγωγή του οπλικού συστήματος στη Ρωσία, με την οποία έχει εντείνει τη συνεργασία η Πιονγκγιάνγκ, στέλνοντας στρατεύματα στο ρωσικό έδαφος στο πλαίσιο του πολέμου με την Ουκρανία.

