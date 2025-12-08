Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Πέθανε ο Ρώσος πρέσβης – Συλλυπητήρια Κιμ σε Πούτιν

Ο 70χρονος Αλεξάντρ Ματσεγκόρα ήταν πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βόρεια Κορέα από το 2014
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Kim Jong Un
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Kim Jong Un / KCNA via REUTERS

Τα συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν για τον θάνατο του Ρώσου πρέσβη στην Πιονγκγιάνγκ, Αλεξάντρ Ματσεγκόρα, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Χθες Δευτέρα (08.12.2025), το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα ανακοίνωσε πως ο Ρώσος πρέσβης στη Βόρεια Κορέα «απεβίωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 70 ετών», χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου.

Ο Ματσεγκόρα ήταν πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βόρεια Κορέα από το 2014.

Στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, πως ο Αλεξάντρ Ματσεγκόρα υπήρξε «εξαιρετικός διπλωμάτης και πατριώτης, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία και ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
94
88
86
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ζελένσκι: «Δεν έχουμε το νομικό δικαίωμα να παραχωρήσουμε εδάφη – Η οπτική μας διαφέρει από του Τραμπ»
Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ έχει μειωθεί σε 20 σημεία, με τα «ανοιχτά αντιουκρανικά σημεία» να έχουν αφαιρεθεί
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο» και καταργεί τις αργίες που μνημονεύουν τον αγώνα των Αφροαμερικανών
Την ημέρα των γενεθλίων του, 14 Ιουνίου, οι Αμερικάνοι θα μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν όλα τα εθνικά πάρκα της χώρας - Δεν θα ισχύει όμως πια το ίδιο για τις αργίες που είναι αφιερωμένες στον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών
Ντόναλντ Τραμπ
Σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια βρέθηκε στον βυθό της Αλεξάνδρειας
Οι επόμενες έρευνες στην καρίνα του πλοίου «θα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι στη ζωή, τη θρησκεία, την πολυτέλεια και τη διασκέδαση στις πλωτές οδούς της αρχαίας Αιγύπτου κατά τη ρωμαϊκή εποχή»
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS
Newsit logo
Newsit logo