Βόρεια Κορέα: Πέθανε ο Ρώσος πρέσβης – Συλλυπητήρια Κιμ σε Πούτιν

Τα συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν για τον θάνατο του Ρώσου πρέσβη στην Πιονγκγιάνγκ, Αλεξάντρ Ματσεγκόρα, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Χθες Δευτέρα (08.12.2025), το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα ανακοίνωσε πως ο Ρώσος πρέσβης στη Βόρεια Κορέα «απεβίωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 70 ετών», χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου.

Ο Ματσεγκόρα ήταν πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βόρεια Κορέα από το 2014.

Στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, πως ο Αλεξάντρ Ματσεγκόρα υπήρξε «εξαιρετικός διπλωμάτης και πατριώτης, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία και ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας».