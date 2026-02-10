Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα σύνορα με το Κόσοβο

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Βόρεια Μακεδονία
πηγή φωτογραφίας Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:05 ώρα Ελλάδας χθες (10.02.2026) στη Βόρεια Μακεδονία στη μεθόριο με το Κόσοβο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός έχει επίκεντρο την περιοχή που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα βόρεια του Τετόβου στη Βόρεια Μακεδονία ή 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πρίζρεν στο Κόσοβο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού κατά την πρώτη εκτίμηση ήταν 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο βορειοδυτικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Τετόβου, καθώς και στο νότιο τμήμα του Κοσόβου και στο βορειοανατολικό τμήμα της Αλβανίας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.

