Βόρεια Ντακότα: Γυναίκα άνοιξε με τσεκούρι το κεφάλι του εραστή της στον ύπνο – Με πλατύ χαμόγελο στη φωτογραφία της σύλληψής της

Αίσθηση προκάλεσε η χαμογελαστή φωτογραφία της γυναίκας από τη Βόρεια Ντακότα - Άναυδοι οι αστυνομικοί
Η 23χρονη Λένα Ντεολιβέιρα από τη Βόρεια Ντακότα
Η 23χρονη Λένα Ντεολιβέιρα από τη Βόρεια Ντακότα

Μια γυναίκα από τη Βόρεια Ντακότα χτύπησε τον φίλο της στο κεφάλι με ένα τσεκούρι – την ώρα που εκείνος κοιμόταν – αλλά δεν μπορούσε να κρύψει το πλατύ χαμόγελό της όταν οι αστυνομικοί την συνέλαβαν, όπως ανέφεραν οι αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

Η 23χρονη Λένα Ντεολιβέιρα από τη Βόρεια Ντακότα φέρεται να επιτέθηκε στον φίλο της με τσεκούρι, ενώ βρίσκονταν σε ένα γκαράζ στο Φάργκο νωρίς το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα, όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία που ειδοποιήθηκε από τους γείτονες.

Γείτονας είπε ότι ξύπνησε από τις κραυγές και είδε την 23χρονη να χτυπάει τον άνδρα με το τσεκούρι. Μάλιστα μίλησε για δύο χτυπήματα.

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα δάχτυλά του είχαν υποστεί σοβαρά τραύματα από την επίθεση και το κεφάλι του είχε ένα μεγάλο κόψιμο, όπως αναφέρουν τα έγγραφα.

Η φωτογραφία της 23χρονης Λένα Ντεολιβέιρα με το πλατύ χαμόγελο
Η φωτογραφία της 23χρονης Λένα Ντεολιβέιρα με το πλατύ χαμόγελο

Η Ντεολιβέιρα κατάφερε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη δύο μέρες αργότερα.

Αίσθηση προκάλεσε στους αστυνομικούς το πλατύ χαμόγελό της στη φωτογραφία της, ως κρατούμενη αφού συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας και βαριά επίθεση.

Η 23χρονη κρατείται με εγγύηση 500.000 δολαρίων και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 16 Οκτωβρίου.

