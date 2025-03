Βόρεια Θάλασσα: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται ο Ρώσος πλοίαρχος του «Solong» που εμβόλισε το αμερικανικό τάνκερ

Ο Ρώσος πλοίαρχος του εμπορικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Solong», το οποίο συγκρούστηκε στις 11 Μαρτίου με ένα δεξαμενόπλοιο στη Βόρεια Θάλασσα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ανακοίνωσε απόψε η βρετανική αστυνομία.

Στον πλοίαρχο του πλοίου «Solong», Βλαντίμιρ Μότιν, 59 ετών, από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, ασκήθηκε δίωξη και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ως υπαίτιος για τη σύγκρουση με το αμερικανικό τάνκερ «Stena Immaculate» στη Βόρεια Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύγκρουση που σημειώθηκε περίπου 12 μίλια ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ, από την οποία ένας ναυτικός, που είναι αγνοούμενος, κρίθηκε ότι δεν είναι ζωντανός.

A US-flagged oil tanker, Stena Immaculate, and a Portuguese-flagged container ship, Solong, collided in the North Sea off the coast of the United Kingdom!



Join us! pic.twitter.com/fnyTUZFmzx — Unbiased, Unreported News (@Kiraguri254) March 11, 2025

MV #Solong has taken substantial damage forward from its 16 knots allision with #StenaImmaculate.



It looks like the collision bulkhead may have held and prevented flooding beyond the forehead.



The fire has ravaged the ship and no power. There is an attempt to tow here. pic.twitter.com/rU9hntZNKo — Sal Mercogliano (WGOW Shipping) (@mercoglianos) March 11, 2025

3 days ago:

American-flagged oil tanker MV Stena Immaculate, fully loaded with jet fuel for the US Airforce in Europe, was struck by the Portuguese-flagged container ship MV Solong.



The captain of the Solong cargo ship is a Russian



How did he manage to crash it while having:… pic.twitter.com/oO9qNEC0KL — Elly Israel Hamas War Updates (@elly_bar) March 13, 2025

Το Σάββατο (15.03.2025) ο Μότιν πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στο Χαλ, ανέφερε η αστυνομία του Χάμπερσαϊντ.