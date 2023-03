Το Βόρειο Σέλας αποτελεί μια από τις αληθινές… μαγείες της φύσης και η παρακολούθησή του αποτελεί αληθινή μυσταγωγία, καθώς το φαινόμενο μετατρέπει τον ουρανό σε πίνακα ζωγραφικής με μοναδικά χρώματα.

Ο φωτογράφος Τράβις Μπερκ έκανε ένα ειδικό αφιέρωμα στο Βόρειο Σέλας και απέδειξε ότι έστω και σε φωτογραφίες το φαινόμενο αυτό στο ουρανό είναι κάτι αληθινά μαγικό. Ο φωτογράφος απαθανάτισε το Βόρειο Σέλας στον ουρανό της Ισλανδίας.

Έμεινε για ώρες εκεί μαγεμένος. Έβγαζε τη μια φωτογραφία μετά την άλλη.

Έμεινε στο σημείο που έβγαζε τις φωτογραφίες του ως τις 5 τα ξημερώματα.

Η μοναδική και σπάνια ομορφιά του Βόρειου Σέλας στον ουρανό, τα απίστευτα χρώματα, δεν τον άφηναν να φύγει.

Το Βόρειο Σέλας δημιουργείται από τον βομβαρδισμό των υψηλών ατμοσφαιρικών στρωμάτων από ηλεκτρόνια που προέρχονται από τη συνεχή ροή φορτισμένων σωματίων από τον Ήλιο, που ονομάζεται ηλιακός άνεμος.

Η πλειονότητα των φορτισμένων αυτών σωματίων, που είναι κυρίως πυρήνες υδρογόνου και ηλεκτρόνια, εκτρέπονται από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Σημαντικό μέρος τους περνάει στη γήινη μαγνητόσφαιρα, όπου επιταχύνεται σε μεγάλες ενέργειες από ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη διάρκεια μαγνητικών καταιγίδων. Ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας και μικρής γωνίας κλίσης ως προς τις μαγνητικές γραμμές φτάνουν μέχρι την ανώτερη ατμόσφαιρα, όπου διεγείρουν άτομα οξυγόνου και αζώτου.

Η διέγερση επιτελείται με την μετατόπιση των ηλεκτρονίων αυτών των ατόμων σε ανώτερες ενεργειακές στοιβάδες, όπου όμως δεν μπορούν να παραμείνουν για πολύ. Με την επάνοδο στην αρχική τους κατάσταση εκπέμπουν την περίσσεια ενέργειας με τη μορφή φωτός.

I had to drop off some friends at the airport, but the aurora was too bright to ignore. I pulled over and we all watched as the sky came alive.



Fairbanks, AK

3-25-23 pic.twitter.com/1w9s3Twcwx