Βόρειο Σέλας: Το εντυπωσιακό timelapse βίντεο που τράβηξε αστροναύτης της NASA από το διάστημα

Ένα μαγικό πλάνο με το Βόρειο Σέλας, όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), δημοσίευσε η NASA, αποκαλύπτοντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα και θεαματικά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη μας από μια διαφορετική και μοναδική οπτική γωνία.

Το βίντεο, το οποίο τράβηξε η αστροναύτης Ζίνα Κάρντμαν, διοικητής της αποστολής SpaceX Crew-11 της NASA, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, δείχνοντας το Βόρεια Σέλας και τις πολύχρωμες «κουρτίνες» φωτός του να «χορεύουν» πάνω από τη Γη.

«Δεν έχω δει ακόμη το σέλας από κάτω, αλλά εδώ πάνω είναι ένα συχνό θέαμα. Το περασμένο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Δείτε αν μπορείτε να εντοπίσετε το Χιούστον, τη Φλόριντα και το σέλας στο ίδιο καρέ, πριν περάσουμε πάνω από τον Κόλπο και από κάτι εντυπωσιακές καταιγίδες με κεραυνούς στη Νότια Αμερική κατά την ανατολή» είπε η αστροναύτης.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως aurora borealis ή Βόρειο Σέλας στο βόρειο ημισφαίριο και aurora australis ή Νότιο Σέλας στο νότιο ημισφαίριο.

Εμφανίζεται κοντά στους πόλους της Γης, καθώς το μαγνητικό πεδίο της Γης κατευθύνει τα φορτισμένα σωματίδια που εκτοξεύει ο Ήλιος προς αυτές τις περιοχές. Εκεί, τα σωματίδια συγκρούονται με την ατμόσφαιρα και δημιουργούν τα χαρακτηριστικά λαμπερά πέπλα φωτός.

Το τελευταίο διάστημα, το θέαμα έχει γίνει ακόμη πιο συχνό και εντυπωσιακό λόγω του ηλιακού μέγιστου, της κορύφωσης του 11ετούς κύκλου δραστηριότητας του Ήλιου. Η φάση αυτή, που ξεκίνησε περίπου πέρσι και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, ενισχύει την ηλιακή δραστηριότητα και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για θεαματικές εμφανίσεις του σέλαος σε όλο τον πλανήτη.

An astronaut aboard the International Space Station captured a stunning time lapse of aurora borealis as it lit up the skies above North America from Nov. 9-15. https://t.co/j5VFEj1tpP pic.twitter.com/hqBkUCYThb — ABC News (@ABC) November 21, 2025

Το βίντεο της NASA συνεχίζει να συναρπάζει τους χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, υπενθυμίζοντας την μαγεία του διαστήματος και της Γης.