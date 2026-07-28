Κόσμος

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Η προσάραξη σημειώθηκε την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικά κύματα καύσωνα
Δούναβης
Bulgarian Interior Ministry/Handout via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Επιχείρηση εκκένωσης επιβατών από κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη, εξαιτίας της ιδιαίτερα χαμηλής στάθμης των υδάτων, όπως ανακοίνωσε η Βουλγαρία.

Το κρουαζιερόπλοιο Viking Ullur, με ελβετική σημαία, προσάραξε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα στον Δούναβη, ενώ έπλεε σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το Βιντίν, στη βορειοδυτική Βουλγαρία.

Στο πλοίο επέβαιναν 186 επιβάτες και 52 μέλη του πληρώματος.Σύμφωνα με το υπουργείο, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η ορατότητα ήταν περιορισμένη, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η χαμηλή στάθμη του ποταμού.

Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση του πλοίου με τη συνδρομή σκάφους της συνοριοφυλακής, με τις αρχές να εκφράζουν την εκτίμηση ότι η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί πριν από τη δύση του ηλίου.

Το κρουαζιερόπλοιο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Βουδαπέστης και Ρουμανίας, ενώ όλοι οι επιβάτες του ήταν πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επρόκειτο να προσεγγίσει το λιμάνι του Βιντίν για ανεφοδιασμό με καύσιμα, ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει και έλλειψη πόσιμου νερού.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ναύλωσε δεύτερο σκάφος για τη μεταφορά των επιβατών, όμως αυτό δεν κατάφερε να προσεγγίσει το προσαραγμένο κρουαζιερόπλοιο.

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η βουλγαρική αστυνομία απεικονίζουν επιβάτες με σωσίβια να επιβιβάζονται σε σκάφος της συνοριοφυλακής με τη βοήθεια διασωστών.

Η προσάραξη σημειώθηκε την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της στάθμης του Δούναβη.

Ο ποταμός, που διασχίζει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει σε αρκετά σημεία τόσο χαμηλή στάθμη ώστε να δυσχεραίνεται η ναυσιπλοΐα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
157
70
68
66
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρίκη στις ΗΠΑ: Πατέρας δολοφόνησε τη σύζυγο και τα έξι παιδιά τους – Έβαλε φωτιά στο σπίτι, έκαψε τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε
Οι πολίτες της κοινότητας ειδοποίησαν τις αρχές για έντονη μυρωδιά καπνού, κατά την κατάσβεση οι πυροσβέστες εντόπισαν τις σορούς του ζευγαριού και των παιδιών ηλικίας από 5 έως 15 ετών
Μέλη της κοινότητας συγκεντρώνονται στο Duncan Woods στο Grand Haven του Μίσιγκαν, για να θρηνήσουν και να τιμήσουν οκτώ μέλη μιας τοπικής οικογένειας που έχασαν τη ζωή τους σε μια τραγωδία που συγκλόνισε την κοινότητα
Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου: Κρίσιμο τετ α τετ στον Λευκό Οίκο με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν
Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν ο πόλεμος με το Ιράν, η συμφωνία για την ειρήνη στον Λίβανο, η κατάσταση στη Γάζα, αλλά και οι προσπάθειες επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ
FILE - President Donald Trump listens as Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at President Donald Trump's Mar-a-Lago club, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla.
Newsit logo
Newsit logo