Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Επιχείρηση εκκένωσης επιβατών από κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη, εξαιτίας της ιδιαίτερα χαμηλής στάθμης των υδάτων, όπως ανακοίνωσε η Βουλγαρία.

Το κρουαζιερόπλοιο Viking Ullur, με ελβετική σημαία, προσάραξε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα στον Δούναβη, ενώ έπλεε σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το Βιντίν, στη βορειοδυτική Βουλγαρία.

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Στο πλοίο επέβαιναν 186 επιβάτες και 52 μέλη του πληρώματος.Σύμφωνα με το υπουργείο, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η ορατότητα ήταν περιορισμένη, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η χαμηλή στάθμη του ποταμού.

Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση του πλοίου με τη συνδρομή σκάφους της συνοριοφυλακής, με τις αρχές να εκφράζουν την εκτίμηση ότι η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί πριν από τη δύση του ηλίου.

Το κρουαζιερόπλοιο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Βουδαπέστης και Ρουμανίας, ενώ όλοι οι επιβάτες του ήταν πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Επρόκειτο να προσεγγίσει το λιμάνι του Βιντίν για ανεφοδιασμό με καύσιμα, ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει και έλλειψη πόσιμου νερού.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ναύλωσε δεύτερο σκάφος για τη μεταφορά των επιβατών, όμως αυτό δεν κατάφερε να προσεγγίσει το προσαραγμένο κρουαζιερόπλοιο.

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η βουλγαρική αστυνομία απεικονίζουν επιβάτες με σωσίβια να επιβιβάζονται σε σκάφος της συνοριοφυλακής με τη βοήθεια διασωστών.

Η προσάραξη σημειώθηκε την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της στάθμης του Δούναβη.

Ο ποταμός, που διασχίζει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει σε αρκετά σημεία τόσο χαμηλή στάθμη ώστε να δυσχεραίνεται η ναυσιπλοΐα.