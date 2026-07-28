Τραγωδία στην Κύπρο: Εγκεφαλικά νεκρός 4χρονος με συμπτώματα μηνιγγίτιδας – Οι γονείς καταγγέλλουν ιατρικά λάθη

Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί στην Κύπρο η υπόθεση ενός 4χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με το οικογενειακό του περιβάλλον, είναι εγκεφαλικά νεκρό έπειτα από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Οι γονείς του παιδιού καταγγέλλουν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, ενώ ο ΟΚΥπΥ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στο τραγικό περιστατικό στην Κύπρο.

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Η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες σύμφωνα με το philenews.com, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε κωλυσιεργία από όλους τους γιατρούς που χειρίστηκαν την υπόθεση. Όπως αναφέρει, το αγοράκι νοσηλευόταν εδώ και περίπου 15 ημέρες με συμπτώματα μηνιγγίτιδας και σήμερα φέρεται να είναι εγκεφαλικά νεκρό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι γονείς μετέφεραν αρχικά το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Όταν όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου συνέχισε να νοσηλεύεται. Ωστόσο, η κατάσταση του παιδιού δεν κατάφερε να αναστραφεί.

Οι γονείς αποδίδουν ευθύνες τόσο στην παιδίατρο που παρακολουθούσε το παιδί όσο και στους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και σοβαρά λάθη στους χειρισμούς της υπόθεσης. Οι καταγγελίες τους έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και έχουν οδηγήσει στην έναρξη επίσημης διερεύνησης.

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Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει γνώση των δημοσιευμάτων και των δηλώσεων της μητέρας και ήδη εξετάζει την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα και να διαλευκανθούν όλες οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό.

Στην ανακοίνωσή του ο ΟΚΥπΥ αναφέρει: «Ο Οργανισμός εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια του παιδιού και διαβεβαιώνει ότι κάθε σχετική αναφορά αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών». Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να δώσει απαντήσεις για όσα καταγγέλλει η οικογένεια του 4χρονου παιδιού.