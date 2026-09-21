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ΗΠΑ: CNN, MS NOW και Politico προσφεύγουν με επείγουσα αγωγή στη δικαιοσύνη μετά την απαγόρευση της εισόδου δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο

MS Now correspondent Akayla Gardner reports outside the White House grounds after President Donald Trump banned MS Now, CNN, and Politico in a Truth Social post, in Washington, D.C., US, September 20, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon
Η ανταποκρίτρια του MS Now, Akayla Gardner, μεταδίδει έξω από τον Λευκό Οίκο, αφού ο Πρόεδρος Tραμπ απέκλεισε το MS Now, το CNN και το Politico με ανάρτησή του στο Truth Social / REUTERS/Annabelle Gordon
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Στην δικαιοσύνη προσφεύγουν τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείσθηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico, επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασής τους.

Η επείγουσα αγωγή από το CNN το MS NOW και το Politico, κατατίθεται ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροαματική διαδικασία και την παρουσίαση νομικών επιχειρημάτων εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης και εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

«Σήμερα το πρωί γνωστοποιήσαμε στην κυβέρνηση ότι καταθέτουμε αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία και για την υπεράσπιση της αρχής ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι ρεπορτάζ θα κάνει και τι θα δημοσιεύει ο Τύπος», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τα τρία μέσα ενημέρωσης.

«Χωρίς ειδοποίηση ή διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τα διαπιστευτήρια των δημοσιογράφων μας, διότι είναι αντίθετος με το ρεπορτάζ μας». «Αν αυτό αφεθεί χωρίς να αντικρουσθεί, απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία ελεύθερη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή (18.09.2026) την απαγόρευση, με άμεση ισχύ, της πρόσβασης των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο κλιμακώνοντας την σύγκρουσή του με τα μέσα ενημέρωσης.

Από την επομένη, απαγορεύθηκε στους δημοσιογράφους των τριών μέσων να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο, ένα μέτρο πρωτοφανές που αποτελεί προσβολή της ελευθεροτυπίας.

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