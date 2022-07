Σε σπίτι – φυλακή κρατούσε κλεισμένους την γυναίκα και τα δύο παιδιά του, ένας άνδρας στην Βραζιλία για 17 χρόνια. Η τραγική ιστορία έγινε γνωστή από την DailyMail, με τις φωτογραφίες από την «φυλακή» των τριών, άτυχων ατόμων να προκαλούν θλίψη.

Το σπίτι βρισκόταν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, στη δυτική πλευρά της πόλης, όπου για να μην ακούγονται οι κραυγές των φυλακισμένων για βοήθεια, ο άνδρας έβαζε πολύ δυνατά τη μουσική με αποτέλεσμα να πάρει το παρατσούκλι «DJ».

Την Παρασκευή (29.07.2022) η γυναίκα και τα δύο της παιδιά εντοπίστηκαν από τις τοπικές Αρχές στην περιοχή Γκουαρατίμπα, μετά από ανώνυμη καταγγελία.

Όλα τα φυλακισμένα μέλη της οικογένειας ήταν δεμένα, βρόμικα και υποσιτισμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία λίγο μετά τη σύλληψη του κακοποιητικού πατέρα, Λούιζ Αντόνιο Σάντος Σίλβα.

Τα παιδιά μάλιστα, παρά την ηλικία τους (19 και 22 ετών), φαινόταν πολύ μικρότερα λόγω της χρόνιας κακοποίησης και της πείνας.

