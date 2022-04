Αίσθηση και πολλά σαρκαστικά σχόλια έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για μαζικές παραγγελίες viagra για το στρατό της Βραζιλίας.

Μετά την αποκάλυψη για τα viagra λοιπόν ήρθε τώρα μια νέα, που αφορά… σιλικόνη για πέη, και πάλι για το στρατό της Βραζιλίας.

Ο ίδιος βουλευτής που «ξετρύπωσε» τα viagra, ο Ελίας Βας, ανέφερε τώρα ότι ξοδεύτηκε τεράστιο ποσό από το υπ. Άμυνας για να αποκτηθούν 60 τέτοια προϊόντα σιλικόνης.

«Εντόπισα δαπάνη εκατομμυρίων προκειμένου να αγοραστούν εμφυτεύματα για πέη από τον στρατό», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελίας Βας, που κατήγγειλε προχθές Δευτέρα την αγορά 35.000 χαπιών viagra προοριζόμενων για μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Με τιμή μονάδας από τα 9.900 ως τα 12.000 ευρώ, τα εμφυτεύματα σιλικόνης αυτά, μήκους 10 ως 25 εκατοστών, κόστισαν στο βραζιλιάνικο δημόσιο κάπου 3,5 εκατ. reais (688.000 ευρώ), διευκρίνισε ο Βας.

«Kαι αυτά τα πληρώνετε εσείς» ανέφερε μέσω twitter, απευθυνόμενος στους Βραζιλιάνους.

Ο Πας άντλησε τα στοιχεία από το κυβερνητικό site για τη διαφάνεια, που επιτρέπει στους πολίτες να αποκτούν πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα για τις κρατικές δαπάνες.

Το υπουργείο Άμυνας της Βραζιλίας, με το οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν είχε να κάνει κανένα σχόλιο προς το παρόν.

«Ο λαός της Βραζιλίας δεν βρίσκει φάρμακα στα κέντρα υγείας, όμως μια συγκεκριμένη ομάδα παίρνει εξαιρετικά ακριβά εμφυτεύματα», κατήγγειλε ο Βας. Δεσμεύτηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, μαζί με τον κεντροδεξιό γερουσιαστή Ζόρζι Κατζούρο, για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν ατασθαλίες.

Όπως και τα viagra, τα εμφυτεύματα σιλικόνης που αγοράστηκαν από τον στρατό χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων στυτικής δυσλειτουργίας.

Τα σχόλια στα social media φυσικά και πάλι δίνουν και παίρνουν, προκαλώντας άφθονο γέλιο.

Η δικαιολογία για τα viagra

Το υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι «η προμήθεια σιλδεναφίλης», της δραστικής ουσίας των Βιάγκρα, είχε σκοπό «τη θεραπεία ασθενών με πνευμονική υπέρταση».

Ισχυρισμός ο οποίος κάθε άλλο παρά έπεισε τους πολίτες, με πολλούς χρήστες social media να επιδίδονται σε σχόλια με γερές δόσεις σαρκασμού.

Ορισμένοι αναφέρθηκαν στη «dita-dura», αμετάφραστο λογοπαίγνιο για τη δικτατορία των στρατηγών στη Βραζιλία (1964-1985) και την επίδραση του Βιάγκρα. «

Με αυτά τα χάπια, ο στρατός θα μπορέσει να γ****** τη δημοκρατία ακόμα πιο σκληρά», ανέφερε το site Sensacionalista.

