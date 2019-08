Βραζιλία: Νεκρός ο δράστης της λεωφορειοπειρατείας στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Έληξε το θρίλερ με την ομηρεία σε λεωφορείο στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Τον δράστη, ο οποίος κρατούσε 16 άτομα ως ομήρους πυροβόλησαν ελεύθεροι σκοπευτές σκοτώνοντας τον. Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της εξουδετέρωσης του δράστη.

BREAKING: Video shows the moment a hostage-taker is shot by police in Rio de Janeiro, Brazil; the man held up to 37 people hostage at a bus according to AP pic.twitter.com/1nWeJ3BKbo

— BNO News (@BNONews) August 20, 2019