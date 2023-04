Την παραίτησή του υπέβαλε αιφνιδιαστικά χθες, Τετάρτη (19.04.2023), ο κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στον απόηχο του σκανδάλου που πυροδότησαν οι αποκαλύψεις για την παρουσία του έξω από το προεδρικό μέγαρο στη διάρκεια των ταραχών της 8ης Απριλίου στην πρωτεύουσα.

Σε βίντεο που εξασφάλισε και μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Brasil, διακρίνεται ο κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, Μάρκος Γκονσάλβες Ντίας να περιφέρεται έξω από το προεδρικό μέγαρο στην Μπραζίλια την ώρα που εκτυλίσσονταν οι επιθέσεις εξαγριωμένων διαδηλωτών σε κυβερνητικά κτήρια.

Δείτε το βίντεο:

