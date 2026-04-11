Βραζιλία: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει τουρίστρια αμέσως μόλις βουτάει στη θάλασσα

Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησε μία τουρίστρια στα ανοιχτά της Βραζιλίας, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία μπροστά στα μάτια των φίλων της, όταν έκανε κατάδυση στη θάλασσα.

Η 36χρονη Tayane Dalazen έκανε ψαροντούφεκο στο αρχιπέλαγος Fernando de Noronha, στην πολιτεία Περναμπούκο στη Βραζιλία, όταν ξαφνικά η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ένας καρχαρίας της επιτέθηκε από πουθενά όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται αρχικά να βουτάει ανέμελα από σκάφος στα καταγάλανα νερά, χωρίς να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που πλησιάζει.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας μεγάλος καρχαρίας εμφανίζεται με ταχύτητα και της αρπάζει το πόδι.

Η Dalazen παλεύει να απελευθερωθεί, όμως το ζώο διατηρεί σφιχτά το δάγκωμά του. Σε αντίθεση με άλλα πιο επιθετικά είδη καρχαριών που προκαλούν βαθιά κοψίματα, ο συγκεκριμένος καρχαρίας χρησιμοποιεί τεχνική αναρρόφησης, «κολλώντας» ουσιαστικά στο θύμα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, οι δύο φίλες της και ο ξεναγός παρακολουθούν έντρομοι, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν άμεσα. Παρά τον τρόμο της στιγμής, η 36χρονη στάθηκε εξαιρετικά τυχερή, αφού κατάφερε να επιβιώσει, έχοντας ωστόσο σοβαρά σημάδια από τα δόντια του καρχαρία στον μηρό της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ξεναγός αντέδρασε γρήγορα και κατάφερε να απομακρύνει το ζώο, δίνοντας τη δυνατότητα στην Dalazen να απελευθερωθεί. Στη συνέχεια, ντόπιοι ψαράδες τη βοήθησαν να βγει από το νερό.

Η φίλη της, δερματολόγος Caroline Pereira, της παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, καθαρίζοντας τα τραύματα για να αποτραπεί ενδεχόμενη μόλυνση.

Η τουρίστρια έπαθε πολλαπλές πληγές στο πόδι της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη ζωή της.

Η ίδια η Dalazen, δικηγόρος και influencer, είχε δημοσιεύσει το περιστατικό τον Ιανουάριο, ωστόσο το αρχικό υλικό ήταν χαμηλής ποιότητας και τραβηγμένο από δύσκολη γωνία. Πρόσφατα, όμως, ήρθε στο φως ένα νέο, καθαρότερο βίντεο που αποτυπώνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη σφοδρότητα της επίθεσης.

«Αυτό που συνέβη ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, εκτός της φυσιολογικής συμπεριφοράς του είδους», σημείωσε η γυναίκα που μετά από λίγο καιρό επέστρεψε στις θάλασσες.