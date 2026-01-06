Βραζιλία: Στο νοσοκομείο για ακόμα μια φορά ο Μπολσονάρο – Έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του

Νέα περιπέτεια υγείας για τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο, ο οποίος διακομίστηκε εκτάκτως σήμερα (06.01.2025) σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο φυλακισμένος πρώην ηγέτης της Βραζιλίας έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη όπως ανακοίνωσε η σύζυγος του Ζαΐχ Μπολσονάρο.

«Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Η αγάπη μου θα υποβληθεί σε εξετάσεις», έγραψε η ίδια στο Instagram, προσθέτοντας ότι ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης έπεσε ενώ κοιμόταν.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος υποβλήθηκε στις πριν από περίπου μια εβδομάδα, στις 29 Δεκεμβρίου 2025 σε χειρουργική επέμβαση «αποκλεισμού φρενικού νεύρου» για την αντιμετώπιση επίμονου λόξυγγα.

Οι θεράποντες ιατροί του δήλωσαν ότι απέκλεισαν το αριστερό φρενικό νεύρο, έχοντας προηγουμένως αποκλείσει το δεξί σε προηγούμενη χειρουργική επέμβαση.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα.