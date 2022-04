Χιλιάδες αυτόχθονες της Βραζιλίας άρχισαν σήμερα Τετάρτη (6.4.2022) την κατασκήνωση στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μπραζίλια, για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης του Ζαΐρ Μπολσονάρο, την οποία κατηγορούν ότι ευνοεί την οικονομική εκμετάλλευση των εδαφών τους.

Ντυμένοι με τις παραδοσιακές τους φορεσιές, οι εκπρόσωποι αυτοί εκατοντάδων κοινοτήτων αυτοχθόνων κατέλαβαν έναν μεγάλο υπαίθριο χώρο για κατασκήνωση, που βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από το προεδρικό μέγαρο, το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.

«Ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να σταματήσει τις απειλές στα εδάφη μας», δήλωσε στο AFP ο Σινέσιο Τροβάου, εκπρόσωπος της εθνότητας Μαγκούτα-Τικούνα, η οποία είναι μια από τις πιο σημαντικές κοινότητες αυτοχθόνων της Αμαζονίας.

Σημειώνεται πως αυτή η κατασκήνωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ονομαστεί Terra Livre (Ελεύθερη Γη), είχε ακυρωθεί τις δύο προηγούμενες χρονιές λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος Μπολσονάρο ανέβηκε στην εξουσία το 2019 με την υπόσχεση να ανοίξει στην μεταλλευτική βιομηχανία τα εδάφη των αυτοχθόνων, τα οποία έχουν ήδη πληγεί σκληρά από την αποψίλωση των δασών, την παράνομη εξόρυξη και την παράνομη υλοτομία.

O dia já amanheceu com danças e rituais no Acampamento Terra Livre, em Brasília! Na tenda principal, o povo Awá-Guaja, do MA, se apresentou e animou quem estava por perto.

🎥 Marina Oliveira | Cimi#ATL2022 #DemarcaçãoJá #AldearPolítica #AbrilIndígena #MarcoTemporalNão pic.twitter.com/DtaqFNFoaJ