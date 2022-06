Το όνομα του πρώην συντρόφου της σε τατουάζ έχει στο πρόσωπό της μια κοπέλα από τη Βραζιλία, η οποία τον κατηγορεί ότι την απήγαγε και ότι «χτύπησε» το όνομά του ως εκδίκηση επειδή τον χώρισε.

Η 18χρονη Tayane Caldas, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, πήγαινε στο σχολείο της την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Gabriel Coelho, πρώην σύντροφός της, την πλησίασε και την ανάγκασε να μπει στο αυτοκίνητό του. Την μετέφερε σπίτι του και εκεί έκανε τατουάζ το όνομά του στο πρόσωπό της.

Μάλιστα, ο ίδιος δεν αρνείται ότι έκανε το τατουάζ στο πρόσωπό της, ενώ δήλωσε ότι η ίδια ήταν κάτι παραπάνω από χαρούμενη που τον άφησε να το κάνει, με το… «σχέδιο» να ξεκινάει από το αυτί της κοπέλας, μέχρι το πηγούνι της.

Όμως, η 18χρονη κοπέλα δήλωσε στην τηλεόραση ότι «τον φοβάται». «Ο νόμος στις μέρες μας, όλοι γνωρίζουν ότι δεν μένει (στη φυλακή) για πολύ και με όλη αυτή την κατάσταση, τον φοβάμαι», είπε και αποκάλυψε ότι μπήκε στο αμάξι του επειδή φοβήθηκε ότι θα της επιτεθεί.

Σημειώνεται ότι την επόμενη ημέρα από την απαγωγή και το τατουάζ, η μητέρα της υπέβαλε δήλωση εξαφάνισης στην αστυνομία και τελικά εντόπισε την κόρη της στο σπίτι του Coelho. Χρειάστηκε να την ενθαρρύνει αρκετά για να μπορέσει να καταθέσει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, αφού είχε και αρκετές μελανιές εκτός από το τατουάζ.

Ο 20χρονος Gabriel Coelho θα εκτίσει και ποινή φυλάκισης επειδή παραβίασε τα δύο περιοριστικά μέτρα που κατέθεσε η Caldas εναντίον του, εκτός των νέων κατηγοριών που του απηύθυνε η 18χρονη.

Η ιστορία του νταή με το τατουάζ έγινε γνωστή στη Βραζιλία, μέσω της δικηγόρου της κοπέλας με αναρτήσεις της στο διαδίκτυο. Για αυτό και αρκετοί influencers και ινστιτούτα αφαίρεσης τατουάζ ένωσαν τις δυνάμεις τους για να το σβήσουν.

