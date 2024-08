Βρετανία: Άγρια επεισόδια στο Σάντερλαντ για τη δολοφονία των κοριτσιών στο 8 Σάουθπορτ

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες, Παρασκευή (02.08.24) το Σάντερλαντ της Αγγλίας, όπου εξαπλώθηκε το κύμα βίας που πυροδότησε η δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ.

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν χθες τη νύχτα στο Σάντερλαντ στη σκιά της δολοφονίας των κοριτσιών κοριτσιών με μαχαίρι από 17χρονο στο Σάουθπορτ.

Διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών, επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικής δύναμης, η οποία είχε αναπτυχθεί κοντά σε τέμενος της πόλης, πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο και προκάλεσαν πυρκαγιά δίπλα σε αστυνομικό τμήμα, όπως μεταδίδει το BBC.

Στη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί και δύο εξ αυτών νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, στην οποία γίνεται επίσης λόγος για οκτώ συλλήψεις.

Footage confirms earlier reports that Sunderland Central Police Office has been set alight. It follows an overturned car being set on fire earlier this evening, as rioters marched through the city centre attacking police.https://t.co/F8JSEBgS7E pic.twitter.com/QKNgmqnZTG — Sky News (@SkyNews) August 2, 2024

Second police station destroyed in Sunderland as the people revolt.



You should’ve listened @Keir_Starmer pic.twitter.com/XK6URXjM6P — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 2, 2024

Οι βρετανικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής ενόψει των αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το σαββατοκύριακο.

Ένας 17χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών κοριτσιών σε εκδήλωση χορευτικών δεξιοτήτων στο Σάουθπορτ, ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.

Outside the fire station on High Street West, rioters flipped a car over and set it on fire #Sunderland pic.twitter.com/TFy8kw4Uaw — Sunderland Global Media (SGM) (@Sunderland_GM) August 2, 2024

Protest in Sunderland continues, a car was flipped earlier and set on fire. People are angry, and it’s spilling onto the streets. #EnoughIsEnough #SunderlandProtest pic.twitter.com/7dFFjq9Wwn — Freya (@hiptobesquare5) August 2, 2024

Επεισοδιακές διαδηλώσεις ξέσπασαν τις προηγούμενες ημέρες σε Σάουθπορτ, Χάρτλπουλ και Λονδίνο, μετά τις ψευδείς πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα ότι ο συλληφθείς ήταν εξτρεμιστής μουσουλμάνος που βρισκόταν παράνομα στη Βρετανία.