Βρετανία: Ακτιβιστές προέβαλαν φωτογραφίες του Τραμπ με τον Επσταϊν στο Κάστρο του Γουίνδσορ

Η αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις - Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται από χθες στο Λονδίνο και θα έχει σήμερα συνάντηση με το βασιλιά Κάρολο
Φωτογραφίες του Τραμπ με τον Επσταϊν στο Γουίνδσορ
REUTERS/Phil Noble

Στη σύλληψη τεσσάρων ανθρώπων προχώρησε η αστυνομία στη Μεγάλη Βρετανία μετά την προβολή φωτογραφιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόλαλντ Τραμπ έφτασε στη Βρετανία αργά το βράδυ της Τρίτης (16.09.2025) και αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Κάρολο σήμερα, Τετάρτη (17.09.2025) στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Σύμφωνα με τον Guardian, διαδηλωτές είχαν τοποθετήσει ένα τεράστιο πανό με μια φωτογραφία του Τραμπ και του Επστάιν κοντά στο Κάστρο του Γουίνδσορ. Λίγο αργότερα προέβαλαν αρκετές εικόνες των δύο σε έναν από τους πύργους του κάστρου, όπως επίσης φωτογραφίες θυμάτων του παιδόφιλου χρηματιστή και ένα γράμμα που φέρεται να του είχε γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συγκεκριμένα η εφημερίδα Independent έγραψε ότι εκτός από τη φωτογραφία που δείχνει τον Έπσταϊν το 1997 με τον Τραμπ στο Mαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, άλλες εικόνες που προβλήθηκαν στο Κάστρο του Γουίνδσορ περιλάμβαναν τη φωτογραφία του Τραμπ από τη στιγμή που κατηγορήθηκε στην Ατλάντα για εγκλήματα σχετικά με την προσπάθειά του να ανατρέψει την ήττα του στις εκλογές του 2020 στην πολιτεία της Γεωργίας.

Η αστυνομία συνέλαβε για το περιστατικό τέσσερα άτομα που παραμένουν ακόμα υπό κράτηση.

Φωτογραφίες του Τραμπ με τον Επσταϊν στο Γουίνδσορ
Αναστάτωση στο Κάστρο του Γουίνδσορ μετά την προβολή των φωτογραφιών REUTERS/Phil Noble

«Αντιμετωπίζουμε με εξαιρετική σοβαρότητα κάθε παράνομη δραστηριότητα γύρω από το Κάστρο του Ουίνδσορ», δήλωσε η Αρχηγός της Αστυνομίας Φελίσιτι Πάρκερ.

«Οι αστυνομικοί μας αντέδρασαν άμεσα για να σταματήσουν την προβολή και τέσσερα άτομα συνελήφθησαν. Διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα για το περιστατικό αυτό και θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες όταν θα είμαστε σε θέση να το πράξουμε».

Το Κάστρο του Γουίνδσορ, που είναι η βασιλική κατοικία του Βασιλιά Καρόλου Γ’, βρίσκεται περίπου 25 μίλια έξω από το Λονδίνο.

