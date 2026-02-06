Κόσμος

Βρετανία: Έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια για τη διερεύνηση των σχέσεων του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστάιν

Οι έρευνες έγιναν μετά τις αναφορές για όσα φέρεται να διέπραξε ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον, που το όνομά του είναι μέσα στα αρχεία για τον Τζέφρι Επστάιν
Οι έρευνες στα σπίτια του Μάντελσον
Οι έρευνες στα σπίτια του Μάντελσον / Eurokinissi

Πολλά είναι τα πρόσωπα που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα ακόμη και σε ανήλικους, με τα στοιχεία που έδωσε το δικαστήριο των ΗΠΑ στη δημοσιότητα να “καίνε” κόσμο από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία.

Εκτός από το σκάνδαλο που καλείται να αντιμετωπίσει η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, με την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ να ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Επστάιν, και η Βρετανία έρχεται να ερευνήσει διασυνδέσεις του πρώην πρέσβη της στις ΗΠΑ, μετά τις αποκαλύψεις.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 06.02.2026, ότι πραγματοποίησε έρευνες σε δύο σπίτια στο πλαίσιο της έρευνας για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά τις αναφορές για όσα φέρεται να διέπραξε ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον.

Οι αποκαλύψεις για την έκταση των διασυνδέσεων του Πίτερ Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν έχουν προκαλέσει επικρίσεις για τον διορισμό του το 2024 στη θέση του πρεσβευτή από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός, ζήτησε χθες συγγνώμη από τα θύματα του Επστάιν και είπε πως λυπάται που διόρισε πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Μάντελσον, ο οποίος ήταν στενός φίλος του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα που αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή πριν αρχίσει η δίκη του.

Σήμερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εκτέλεσε εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις, μία στο Γουιλσάιρ στη νότια Αγγλία και μία άλλη στην περιοχή Κάμντεν του Λονδίνου.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν έχει συλλάβει τον άνδρα που εμπλέκεται στην έρευνα, ο οποίος, όπως είπαν, είναι ένας 72χρονος, χωρίς να όμως να έχει δοθεί το όνομα του Μάντελσον ρητά στη δημοσιότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
162
127
119
114
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo