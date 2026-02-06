Βρετανία: Έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια για τη διερεύνηση των σχέσεων του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστάιν

Πολλά είναι τα πρόσωπα που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα ακόμη και σε ανήλικους, με τα στοιχεία που έδωσε το δικαστήριο των ΗΠΑ στη δημοσιότητα να “καίνε” κόσμο από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία.

Εκτός από το σκάνδαλο που καλείται να αντιμετωπίσει η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, με την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ να ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Επστάιν, και η Βρετανία έρχεται να ερευνήσει διασυνδέσεις του πρώην πρέσβη της στις ΗΠΑ, μετά τις αποκαλύψεις.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 06.02.2026, ότι πραγματοποίησε έρευνες σε δύο σπίτια στο πλαίσιο της έρευνας για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά τις αναφορές για όσα φέρεται να διέπραξε ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον.

Οι αποκαλύψεις για την έκταση των διασυνδέσεων του Πίτερ Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν έχουν προκαλέσει επικρίσεις για τον διορισμό του το 2024 στη θέση του πρεσβευτή από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός, ζήτησε χθες συγγνώμη από τα θύματα του Επστάιν και είπε πως λυπάται που διόρισε πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Μάντελσον, ο οποίος ήταν στενός φίλος του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα που αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή πριν αρχίσει η δίκη του.

Σήμερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εκτέλεσε εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις, μία στο Γουιλσάιρ στη νότια Αγγλία και μία άλλη στην περιοχή Κάμντεν του Λονδίνου.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν έχει συλλάβει τον άνδρα που εμπλέκεται στην έρευνα, ο οποίος, όπως είπαν, είναι ένας 72χρονος, χωρίς να όμως να έχει δοθεί το όνομα του Μάντελσον ρητά στη δημοσιότητα.