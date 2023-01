Ήταν θέμα χρόνου να μπει και η Βρετανία στον «χορό» των υποψήφιων χωρών για προμήθεια αρμάτων μάχης στην Ουκρανία.

Η συζήτηση είχε ανοίξει με την απόφαση τόσο της Γαλλίας, όσο και των ΗΠΑ και Γερμανίας που ανακοίνωσαν ήδη την χορήγηση τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και μεταφοράς προσωπικού, κάτι που θεωρήθηκε ως «προθάλαμος» για τα άρματα μάχης, με πρώτα υποψήφια τα Γερμανικά Leopard.

Τώρα, όπως μετέδωσε το Sky News, και η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει για πρώτη φορά την Ουκρανία με άρματα μάχης για να βοηθήσει το Κίεβο να πολεμήσει τις ρωσικές δυνάμεις.

«Εδώ και μερικές εβδομάδες» διεξάγονται συζητήσεις για την παράδοση του βασικού άρματος μάχης Challenger 2 του βρετανικού στρατού στην Ουκρανία, ανέφερε το βρετανικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο μια δυτική πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Η χορήγηση στο Κίεβο αρμάτων μάχης θα αποτελέσει μια σημαντική ενίσχυση της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, αλλά η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση για το θέμα, σύμφωνα με το Sky News.

Το βρετανικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε μια μη κατονομαζόμενη πηγή που τόνισε ότι το Λονδίνο ενδέχεται να προσφέρει περίπου 10 άρματα μάχης Challenger 2.

