Βρετανία: Επεισόδια έξω από ξενοδοχείο για πρόσφυγες – Τραυματίστηκαν 8 αστυνομικοί σε συγκρούσεις με διαδηλωτές

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η αστυνομία του Έσσεξ στη Βρετανία, μετά από επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (17.07.2025) έξω από ένα ξενοδοχείο όπου διαμένουν πρόσφυγες.

Συνολικά οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές έξω από ένα ξενοδοχείο που πιστεύεται ότι φιλοξενεί μετανάστες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Έσσεξ στη Βρετανία. Τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές οργανωμένες κινητοποιήσεις στην περιοχή, αφού ένας 38χρονος που κατηγορήθηκε για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, φέρεται να αιτήθηκε άσυλο.

Πλάνα που εμφανίστηκαν έδειχναν ανθρώπους να πλησιάζουν και να πετάνε αντικείμενα σε ένα αστυνομικό βαν που ήταν σταθμευμένο έξω από το ξενοδοχείο Bell στο Έπινγκ.

Καθώς το όχημα απομακρύνονταν, ένα άτομο ανέβηκε στο μπροστινό μέρος και κράτησε τα χέρια του ψηλά. Οι εικόνες δείχνουν ένα άτομο να κλωτσάει το παρμπρίζ του οχήματος, συντρίβοντάς το ολοσχερώς, ενώ το πλήθος τον παρακολουθούσε.

Οι διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα, αυγά και εκτόξευσαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο, με αφορμή τις κατηγορίες σε βάρος του 38χρονου.

Epping right now , Essex boys waiting for the mince squad pic.twitter.com/dKpYIbvYcK — The Cultured Cockney (@Realitics1) July 17, 2025

Η αστυνομία του Έσεξ, όπου υπάγεται το Έπινγκ, απέδωσε τα επεισόδια σε άτομα που «ήρθαν από άλλες περιοχές». Βίντεο που καλούν τον κόσμο να κατέβει στη διαδήλωση κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο. Παρόντες στο Έπινγκ ήταν πολλοί γνωστοί ακροδεξιοί ακτιβιστές.

This is in Epping, Essex following protests outside a migrant hotel after a 38yr old migrant sexually assaulted a 14yr old girl.



Little by little we edge closer to civil war.



The government and the police have simply lost all credibility and trust.



You can feel it in the air. pic.twitter.com/RhXTckD4A3 — Wolf (@WorldByWolf) July 17, 2025

«Συγκροτήσαμε μια ομάδα αστυνομικών που ανέλαβαν να αναλύσουν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας και τις κάμερες κυκλοφορίας για να ταυτοποιήσουμε τους υπεύθυνους» είπε ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ο Στιούαρτ Χούπερ.

BREAKING: Civil unrest erupts in peaceful town of “Epping” in Essex.



Tensions are rising by the second between protesters and police following a young girl being sexually assaulted by an immigrant.



The British have had enough. pic.twitter.com/u909JFIxQP — The British Patriot (@TheBritLad) July 17, 2025

«Όσοι συμμετείχαν, μπορούν να περιμένουν ότι θα τους χτυπήσουμε την πόρτα», πρόσθεσε.

Very ugly scenes in Epping tonight. Essex Police have seemingly called in help from the British Transport Police to try and manage the situation. The counter protesters are effectively penned in, and have been pelted with rocks, eggs and flour. The anger amongst the crowd is… pic.twitter.com/dBGdJ7CFj7 — Matt Capon (@MattLCapon) July 17, 2025

Η αστυνομία προειδοποίησε ότι θα παραμείνει σε εγρήγορση όλο το Σαββατοκύριακο για να αποτρέψει τυχόν νέα επεισόδια. Υπενθύμισε ότι στηρίζει το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση αλλά δεν θα ανεχθεί «βιαιότητες και βανδαλισμούς».

The MSM have completely missed the story, but I’ve been reporting on Outspoken for a week that Essex is close to eruption because of Antifa goading distraught locals horrified by young women being sexually assaulted by illegals.

This is NOT the far right.pic.twitter.com/qwOD2G96hR — Dan Wootton (@danwootton) July 17, 2025

Η κατάσταση θυμίζει τις ταραχές που σημειώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, μετά τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών από έναν Βρετανό, με καταγωγή από τη Ρουάντα, στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας. Διαδηλωτές επιτέθηκαν τότε σε ξενοδοχεία όπου διέμεναν αιτούντες ασύλου, σε πολλές πόλεις, επιχειρώντας να πυρπολήσουν ένα από αυτά στην πόλη Ρόδερχαμ.